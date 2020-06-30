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Семья в Москве узнала, что за них уже проголосовали за поправки. Комиссия объяснила это усталостью

Сегодня в 12:58

В московском районе Лефортово семья с детьми пришла на избирательный участок и выяснила, что за них уже проголосовали по поправкам к Конституции России. Об этом дочь супругов Марта Минасян рассказала на своей странице в фейсбуке.

В опубликованном видео мужчина на избирательном участке утверждает, что не голосовал по поправкам, однако его голоса, а также всей его семьи уже стоят. Сотрудник комиссии извинился за это, однако мужчина потребовал привести председателя комиссии Ирину Осипову. Когда она подошла, то сразу же забрала журнал и потребовала доказать, что их подписи там действительно стоят.

При этом на требование мужчины объяснить, почему их голоса уже учтены, Ирина Осипова потребовала доказательства, однако сама отказалась снова показывать журнал, поскольку там находятся «персональные данные людей».

Глава наблюдательного штаба Алексей Венедиктов пришел к выводу, что ошибку допустили «вне помещения для голосования» — во время процесса голосования на дому. Он попросил признать недействительными все бюллетени из сейф-пакета, а также рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии.

После этого зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что произошедшее — простая ошибка, поскольку люди, которые работают в комиссиях, очень устают.

Впоследствии Мосгоризбирком признал бюллетени из этого сейф-пакета недействительными. Кроме того, пострадавший мужчина и председатель комиссии обратились в полицию для проведения проверки.

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