Семья в Москве узнала, что за них уже проголосовали за поправки. Комиссия объяснила это усталостью

В московском районе Лефортово семья с детьми пришла на избирательный участок и выяснила, что за них уже проголосовали по поправкам к Конституции России. Об этом дочь супругов Марта Минасян рассказала на своей странице в фейсбуке.

В опубликованном видео мужчина на избирательном участке утверждает, что не голосовал по поправкам, однако его голоса, а также всей его семьи уже стоят. Сотрудник комиссии извинился за это, однако мужчина потребовал привести председателя комиссии Ирину Осипову. Когда она подошла, то сразу же забрала журнал и потребовала доказать, что их подписи там действительно стоят.

При этом на требование мужчины объяснить, почему их голоса уже учтены, Ирина Осипова потребовала доказательства, однако сама отказалась снова показывать журнал, поскольку там находятся «персональные данные людей».