В РПЦ высказались против движения Black Lives Matter

Движение Black Lives Matter целенаправленно приобретает антихристианский и антицивилизационный характер. Об этом в своем телеграм-канале заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«Какая там борьба за попранные права? Борьба за то, кто является главным в человечестве. Тот, кто держит дубину, независимо от цвета кожи? Или тот, кто оперирует мозгами и не просто чтит, а применяет в жизни ради будущего наследие предков?», — написал священнослужитель.

Так он отреагировал на новость о том, что статуя императора Константина Великого, расположенная рядом с Йоркским кафедральным собором в Англии, могут снести из‑за прославления рабства.

Протесты против расизма и полицейского произвола начались в США в конце мая, а затем перекинулись и на другие западные страны, включая Великобританию и Францию. Их поводом послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб из‑за действий полицейского.

В ходе массовых демонстраций протестующие начали сносить памятники личностям, чье историческое наследие считается неоднозначным. Под удар попали статуи крупных рабовладельцев, колонизаторов и военачальников периода Гражданской войны. «Афиша Daily» писала, чьи памятники сносят в Америке, и как это влияет на переосмысление исторического наследия.