Историк Олег Соколов потребовал опубликовать его переписку с убитой им аспиранткой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, потребовал у обвинения обнародовать его переписку с ней. Видео с речью Соколова на заседании суда опубликовал телеграм-канал «Mash на Мойке». С аспиранткой Соколов состоял в серьезных отношениях.
«В этих доказательствах видно, что делала пострадавшая, какие страшные оскорбления она употребляла, какие страшные вещи она мне писала! Как она оскорбляла моих детей! Если это сокрыть от людей, тогда будет нарушено правосудие», — утверждает историк.
Соколов считает, что сокрытие материалов его личной переписки с убитой якобы станет нарушением правосудия. Кроме того, он обвинил суд в возможной предвзятости из‑за отказа обнародовать эти материалы. Соколов утверждает, что пресса сформировала его негативный образ, а общественность не знает, что на самом деле произошло в день убийства.
«То, что она там говорит, это омерзительно, это гнусно! И только узнав эти вещи, люди могут понять, что произошло! А сейчас за счет прессы создалось чудовищное отношение ко мне. Люди думают, что это была чистая невинная девочка…» — заявил Соколов.
В ноябре прошлого года Олега Соколова задержали в Петербурге, на набережной реки Мойки. У него в рюкзаке обнаружили две женские руки, а при обыске его квартиры ― обезглавленное тело 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он жил.
Соколов признался в убийстве девушки, его отправили под арест и уволили из университета. Экспертиза установила, что историк в момент убийства не находился в состоянии аффекта, ― он осознавал, что делает, когда душил девушку и стрелял в нее. Две недели назад в сети появилось видео ссоры Соколова и Ещенко.
В этом году Соколов выпустил автобиографический роман «Любовь», посвященный отношениям с погибшей. В мае на Premier вышел фильм о произошедшем: в нем бывшая девушка Соколова Екатерина Иванова рассказала, как историк ее жестоко избил.