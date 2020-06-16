Опубликовано видео ссоры историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко

СМИ публикуют видео ссоры историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко. Адвокат семьи Ещенко сообщила ТАСС, что запись сделал сам Соколов за несколько часов до убийства.

Бывший адвокат Соколова Александр Почуев (вчера историк отказался от его услуг) говорит, что произошла утечка видео: «Защита не имела возможности скопировать это видео с носителя, это явно утечка из материалов дела».

На видео Ещенко просит Соколова отпустить ее, а затем выбивает у него из рук телефон, на который он снимает, и уходит из квартиры.