Опубликовано видео ссоры историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко

СМИ публикуют видео ссоры историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко. Адвокат семьи Ещенко сообщила ТАСС, что запись сделал сам Соколов за несколько часов до убийства.
Бывший адвокат Соколова Александр Почуев (вчера историк отказался от его услуг) говорит, что произошла утечка видео: «Защита не имела возможности скопировать это видео с носителя, это явно утечка из материалов дела».
На видео Ещенко просит Соколова отпустить ее, а затем выбивает у него из рук телефон, на который он снимает, и уходит из квартиры.
В ноябре прошлого года Олега Соколова задержали в Петербурге, на набережной реки Мойки. У него в рюкзаке обнаружили две женские руки, а при обыске его квартиры ― обезглавленное тело 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он жил.
Соколов признался в убийстве девушки, его отправили под арест и уволили из университета. Экспертиза установила, что историк в момент убийства не находился в состоянии аффекта, ― он осознавал, что делает, когда душил девушку и стрелял в нее.
В этом году стало известно, что Соколов написал автобиографический роман «Любовь», который посвящен отношениям с погибшей. В мае на Premier вышел фильм о произошедшем: в нем бывшая девушка Соколова Екатерина Иванова рассказала, как историк ее жестоко избил.