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Hulu снимет сериал по дебютному роману Салли Руни — авторки «Нормальных людей»

Анастасия Цой
Сегодня в 17:45

Hulu снимет сериал по дебютному роману Салли Руни — авторки «Нормальных людей». Об этом пишет Variety.

Книга, которая будет экранизирована, называется «Разговоры с друзьями» и рассказывает о бисексуалке Фрэнсис и ее лучшей подруге Бобби. Однажды они вступают в отношения с замужней парой, и вскоре в компании появляются любовные треугольники, которые могут разрушить отношения и дружбу.

Над сериалом будут работать авторы «Нормальных людей» — сценаристка Элис Бирч и режиссер Леонард Абрахамсон. Как и в предыдущей экранизации в сериале будет 12 серий.

Подробно о сериале для «Афиши Daily» писал Станислав Зельвенский. А недавно стало известно, что сериал пополнится двумя новыми эпизодами, которые расскажут о том, что стало с героями через 40 лет после событий основных серий.

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