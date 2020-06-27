Hulu снимет сериал по дебютному роману Салли Руни — авторки «Нормальных людей». Об этом пишет Variety.

Книга, которая будет экранизирована, называется «Разговоры с друзьями» и рассказывает о бисексуалке Фрэнсис и ее лучшей подруге Бобби. Однажды они вступают в отношения с замужней парой, и вскоре в компании появляются любовные треугольники, которые могут разрушить отношения и дружбу.

Над сериалом будут работать авторы «Нормальных людей» — сценаристка Элис Бирч и режиссер Леонард Абрахамсон. Как и в предыдущей экранизации в сериале будет 12 серий.

Подробно о сериале для «Афиши Daily» писал Станислав Зельвенский. А недавно стало известно, что сериал пополнится двумя новыми эпизодами, которые расскажут о том, что стало с героями через 40 лет после событий основных серий.