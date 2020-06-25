«Нормальные люди» вернутся с двумя бонусными эпизодами

Сериал «Нормальные люди» пополнится двумя новыми эпизодами. Они расскажут, что стало с Коннеллом и Марианной через 40 лет после событий основных серий, пишет The Independent.

В главных ролях все те же Дэйзи Эдгар-Джонс и Пол Мескал. В режиссерское кресло вернулся Леонард Абрахамсон. Премьера новых эпизодов намечена уже на 26 июня, их покажут на ирландском телеканале RTÉ в рамках программы RTÉ Does Comic Relief.

В России права на трансляцию «Нормальных людей» есть у «Кинопоиск HD». Появятся ли новые эпизоды на этом сервисе, пока не известно.

«Я обещаю вам, это две действительно особенные серии. Они намного лучше, чем что‑либо, что мы делали. В смысле, я даже не могу сказать обо всем, поскольку там будет приглашенная звезда. Но они и в правду очень прекрасны», — заявил сооснователь Comic Relief Ричард Кертис.

«Нормальные люди» — это экранизация бестселлера молодой ирландской писательницы Салли Руни. Всего в шоу 12 серий, первые шесть поставил Ленни Абрахамсон, известный по «Комнате», сценарий писался при участии самой Руни. Подробно о сериале писал для «Афиши Daily» Станислав Зельвенский.