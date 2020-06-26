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Ксения Собчак угрожает главреду Wonderzine из‑за статьи о неэтичности ее шуток

Юлия Онодэра
Вчера в 23:59

Ксения Собчак угрожает главреду Wonderzine из‑за статьи о неэтичности ее шуток. Об этом сообщила редакция издания.

Поводом для агрессии со стороны телеведущей стала колонка главреда Wonderzine Юлии Таратуты «Не дождетесь»: Что не так с шутками Ксении Собчак». В ней были перечислены случаи некорректных реакций Собчак на американские протесты, расизм, дискриминацию и полицейский произвол.

«Ее высказывания показались нам недопустимыми — хамскими, оскорбительными, перевирающими факты. Этим соображением мы и поделились с нашими читателями», — рассказала редакция.

После выхода колонки Ксения Собчак позвонила Юлии Таратуте и высказала свое недовольство текстом. Разговор, по словам редакции Wonderzine, был мирным.

Позднее с Собчак расторгла контракт компания Audi, амбассадором которой телеведущая была на протяжении нескольких лет. А немецкое издание Business Insider опубликовало текст, в котором назвало выступления Собчак расистскими.

Вероятно, в связи с этим изменился тон сообщений Собчак Таратуте. Телеведущая обвинила журналистку в том, что та написала заказной текст, а на уточнение, шутка это или хамство, Собчак прислала текст: «Скоро узнаешь. Я просто так это ******** не оставлю. Такой мерзости я от тебя не ожидала. Всё вернется, как поётся в песне Дмитрия Маликова!) и это не угроза — это просто песня, если что».

Редакция восприняла это сообщение как угрозу и рассказала о произошедшем читателям, напомнив, что язык угроз не кажется Wonderzine «допустимым, уместным и сколько‑нибудь возможным способом ведения диалога».

«Невозможно представить себе, чтобы подобное письмо, получи его редактор современного западного СМИ, воспринималось бы как шутка или неудачный подбор слов. Нам тоже важно, чтобы в России появился наконец институт репутации — и для политиков, и для журналистов», — отметила редакция.

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