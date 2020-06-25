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«Это прямая ложь»: Ксения Собчак подала в суд на немецкий Business Insider, обвинивший ее в расизме

Илья Голубев
Сегодня в 9:21

Журналистка Ксения Собчак подала в суд на немецкую редакцию издания Business Insider — она обвинила коллег в клевете из‑за материала, где ее упрекнули в расизме. Об этом сама Собчак написала у себя в соцсетях.

«Люди НЕ делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет свое мнение, и тех, кто идет за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране, когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность. И да, мои взгляды это праволиберальные взгляды», — заявила она.

Ранее немецкий Business Insider выпустил материал, озаглавленный «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми». Сама она утверждает, что ничего такого не говорила, а опубликованные в тексте обвинения в расизме — неправда. «Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов», — утверждает она.

Публикация вышла после того, как автоконцерн Audi разорвал контракт с Собчак из‑за ее критики американского движения Black Lives Matter, выступающего против расизма. 7 июня, например, она выложила в инстаграме черный квадрат (примерно тогда так делали пользователи соцсети, решившие поддержать движение), но сопроводила его припевом песни «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Позже Собчак объяснила это шуткой — пост был сделан для ютьюб-шоу Comment Out.

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