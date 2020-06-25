«Это прямая ложь»: Ксения Собчак подала в суд на немецкий Business Insider, обвинивший ее в расизме

Журналистка Ксения Собчак подала в суд на немецкую редакцию издания Business Insider — она обвинила коллег в клевете из‑за материала, где ее упрекнули в расизме. Об этом сама Собчак написала у себя в соцсетях.

«Люди НЕ делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет свое мнение, и тех, кто идет за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране, когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность. И да, мои взгляды это праволиберальные взгляды», — заявила она.