Центризбирком сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

На сайт Центризбиркома России совершена DDoS-атака. Об этом ЦИК сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Как уточнил РИА «Новости» зампредседателя комиссии Николай Балуев, на сайт поступает 240 тыс. запросов в секунду. Он предположил, что кто‑то хочет «проверить систему на прочность», однако отметил, что не уверен, «идет ли вообще» атака. Пока сайт работает в штатном режиме, констатировал зампред ЦИК.

Утром 25 июня, в первый день голосования по поправкам в Конституцию, перестал работать портал для онлайн-голосования в Москве и Нижегородской области 2020og.ru. Это объяснили пиковой нагрузкой и позже восстановили работу сайта.

Всероссийское голосование по поправкам продлится до 1 июля. Центризбирком значительно упростил процедуру плебисцита — паспортные данные у граждан не записывают, достаточно их подписи. Среди поправок оказались и те, которые показались некоторым россиянам спорными: например, обнуление президентских сроков Путина, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем.