Центр Вознесенского проведет акцию в поддержку художницы Юлии Цветковой, которую могут посадить в тюрьму на шесть лет за рисунки вульв, пишет Esquire. Девушку обвиняют в распространении порнографии.

Акция будет состоять из двух частей и пройдет 27 июня, в День молодежи. В 12 часов начнется поэтический онлайн-марафон, а в 16 часов стартует дискуссия о свободе художника и табуированности изображений женского тела.

В акции примут участие актриса Татьяна Лазарева, издатель Ирина Прохорова, активистки Pussy Riot Мария Алехина и Надежда Толоконникова, а также журналистки Наталья Синдеева, Марианна Максимовская, Анна Монгайт и Елена Костюченко.

Недавно художнице и активистке Юлии Цветковой предъявили обвинения в распространении порнографии за художественные изображения вульв, которые она публиковала в паблике «Монологи вагины». С их помощью активистка хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела. В апреле художница стала лауреатом премии Freedom of Expression в номинации «Искусство».

Осенью на Цветкову завели дела об ЛГБТ-пропаганде и распространении порнографии. С ноября она находилась под домашним арестом, в марте 2020 года суд отправил ее под подписку о невыезде. 11 декабря суд оштрафовал Цветкову на 50 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В январе на активистку завели еще одно дело — о пропаганде гомосексуализма из-за картинки в «ВКонтакте» с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».