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Суд признал незаконным обыск у екатеринбуржца, застреленного при задержании

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:40

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным обыск у Владимира Таушанкова, которого 31 мая убили в его квартире росгвардейцы. Об этом рассказал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.

По сообщению Бушмакова, постановление об обыске было вынесено только поздно вечером 31 мая. К тому времени, когда его могли предъявить Таушанкову, тот уже был убит, а его родители находились в отделе полиции.

«К тому же осмотром места происшествия после смерти Владимира Таушанкова уже занимались сотрудники Следственного комитета. Таким образом, следователь МВД нарушила статью 182 Уголовно-процессуального кодекса РФ, поскольку правовых оснований для полицейского обыска в квартире не имелось», — процитировал Чиков слова Бушмакова.

Бушмаков намерен досконально разобраться в обстоятельствах гибели Таушанкова и проверить правомерность действий полицейских, открывших огонь на поражение через входную дверь.

Владимир Таушанков был застрелен в ночь на 1 июня в Екатеринбурге. Это произошло после того, как молодой человек не пустил в квартиру силовиков, пришедших к нему из‑за кражи четырех рулонов обоев в строительном магазине. Бойцы спецназа Росгвардии начали штурм квартиры.

По словам отца погибшего, Владимир Таушанков вышел в коридор с ножом для резки обоев и брызнул в лицо одному из бойцов из баллончика. После этого СОБР начал стрельбу, в молодого человека попали две пули. Как утверждает отец Таушанкова, он умер не сразу, а лишь после того, как долгое время никто не вызывал скорую.

После этого случая в сети распространился хештег #RussianLivesMatter, его запустил глава движения «Гражданское общество» и член Либертарианской партии Михаил Светов.

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