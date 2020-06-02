Хештег #RussianLivesMatter вышел в тренды твиттера после убийства уральца бойцами СОБРа

На данный момент #RussianLivesMatter возглавляет топ актуальных тем для России в твиттере. С таким хештегом вышло уже почти 16,5 тыс. твитов. Под ним пользователи вспоминают истории притеснения или убийства россиян.

Светов поставил хештег в твите об екатеринбуржце, застреленном бойцом СОБРа и подозреваемом в краже четырех рулонов обоев. В треде либертарианца Ивана Чинарова о полицейском произволе и убийствах граждан России сотрудниками правоохранительных органов также стоит этот хештег.

В тренды в твиттере вышел хештег #RussianLivesMatter о полицейском насилии в России — по аналогии с названием американского движения за права темнокожих #BlackLivesMatter. Его запустил глава движения «Гражданское общество» и член Либертарианской партии Михаил Светов .

В изначальном твите Светова рассказывалось об убийстве спецназом Росгвардии в Екатеринбурге 27-летнего Владимира Таушканова, которого ранее подозревали в краже четырех рулонов обоев стоимостью 8000 рублей (сам он это отрицал). СОБР ворвался к Таушканову в квартиру и застрелил его. Об этом писало издание E1.ru.

Как рассказал отец погибшего, он приехал к нему вместе с бойцами спецназа, однако их Таушканов не впустил. «Он меня пустил, а их не пустил. Начал с ним разговаривать: «Мне говорят, ты обои какие‑то украл». Он ответил: «Ничего я не крал. Я взял обои, заплатил. А за мной какие‑то бандиты погнались, бать». Оказывается, это охрана была. Что там случилось, не знаю. Он очень расстроен был, сильно расстроен. Сидел со мной, в стрессе. Тишина была. Потом смотрю — стали стучаться. Я говорю: «Не стучите, что вы там стучитесь?!» А ему сказал: «Сиди здесь, не ходи никуда». [Он] нож в руки взял, которым можно было резать обои. И говорят, что он с ножом в магазине набросился, — это неправда. На каком основании они начали стрелять?» — рассказал мужчина E1.ru.

Сообщается, что к полуночи бойцы спецназа Росгвардии начали штурм квартиры. По словам отца погибшего, молодой человек вышел в коридор с ножом для резки обоев и брызнул в лицо одному из бойцов из баллончика. После этого СОБР начал стрельбу, в молодого человека попали две пули. Как утверждает отец Таушканова, он умер не сразу, а лишь после того, как долгое время никто не вызывал скорую.

«Он дышал! Он не думал, что это случится, что стрелять будут. У него был стресс, сидел, переживал. Взгляд был такой… Внутренне — сами знаете, когда вот-вот что‑то начнется и не знаешь, что будет», — заявил отец погибшего екатеринбуржца. По другой версии, Таушканов брызнул из баллончика в лицо участковому, а тот вызвал подкрепление в виде спецназа.

Росгвардия прокомментировала произошедшее. По словам представителей ведомства, Таушканов «совершил не какое‑то мелкое преступление, мол, украл всего несколько рулонов обоев, а тяжкое — разбойное нападение, в ходе которого угрожал ножом персоналу».

«При входе в квартиру спецназа подозреваемый держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБРа и вел себя агрессивно. В результате сложившейся обстановки, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, решили открыть огонь. Позже, при проведении следственных действий, в квартире подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом», — говорится в заявлении ведомства.

По поводу смерти екатеринбуржца и возникшего в твиттере движения высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Я не соглашусь с вами, что вопросы, которые сейчас находятся во главе угла общественной жизни США, имеют отношение к нашей повестке дня. У нас своя повестка дня, и, слава богу, того, что происходит в Америке, у нас не происходит. Никаких параллелей здесь не видим», — заявил он.