Новый фильм Вуди Аллена откроет кинофестиваль в Сан-Себастьяне

Новый фильм Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина» откроет кинофестиваль в Сан-Себастьяне, пишет The Hollywood Reporter. Премьера намечена на 18 сентября.

Сюжет ленты рассказывает об американской паре, которая отправляется в Испанию на кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Героиня фильма заводит роман с французским режиссером, а герой влюбляется в красивую испанку.

Картина будет показана вне конкурсной программы фестиваля. Романтическая комедия произведена Gravier Productions, Wildside и испанской кинокомпанией The Mediapro Studio. В фильме снялись Кристоф Вальц, Джина Гершон, Елена Анайя и Луи Гаррель.

В 2004 году картина Вуди Аллена «Мелинда и Мелинда» уже открывала фестиваль в Сан-Себастьяне. Кроме того, в разные годы на кинофестивале в Испании показывали фильмы Аллена «Манхэттен», «Зелиг», «Загадочное убийство в Манхэттене», «Матч-пойнт», «Вики Кристина Барселона», «Будь что будет» и «Иррациональный человек».

Ранее несколько крупных издательств отказались публиковать мемуары режиссера из‑за обвинений в его адрес в сексуальном насилии над приемной дочерью Дилан Фэрроу.

По словам Фэрроу, в 1992 году, когда ей было 8 лет, она подверглась сексуальному насилию со стороны режиссера. Вуди Аллен это обвинение отрицает, считая, что Фэрроу говорит по указанию его бывшей жены. Правоохранительные органы после слов женщины начали проверку, но она ничем не окончилась.