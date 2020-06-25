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Правительство собирается отменить нулевой НДС на продажу софта для IT-сферы

Сегодня в 12:00

В правительстве России рассматривают возможность отменить нулевой НДС на продажу софта для IT-компаний. Таким образом власти планируют компенсировать упущенные доходы для бюджета от обещанных президентом Владимиром Путиным льгот для IT-компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Минкомсвязи предложило отменить нулевой НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение и прав на использование его без лицензии. Отменить нулевой НДС предлагается с 2021 года. Эта мера может принести в бюджет России 42,5 млрд рублей.

IT-компаниям, софт которых внесен в реестр отечественного ПО, выделят субсидии для компенсации этого налога. Остальной софт при введении НДС в 20% резко подорожает, отмечают эксперты рынка.

При этом с 2017 года для зарубежных компаний уже действует в России так называемый налог на Google, согласно которому НДС облагаются «электронные услуги», например, подписка на сервисы или продажа контента.

23 июня Владимир Путин заявил, что страховые взносы для IT-компаний будут бессрочно снижены с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Таким образом Россия может стать более привлекательной для работы технологической сферы, считает он.

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