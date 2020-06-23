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Путин повысил НДФЛ для богатых и предсказал хороший урожай. Главное из обращения к россиянам

Семён Гудошников
Сегодня в 18:21

Президент России Владимир Путин провел очередное обращение к россиянам. В этот раз темой обращения были заявлены «текущий момент», «предварительные итоги борьбы с коронавирусом», «состояние дел в экономике» и «мы с вами в целом».

Как и в прошлые разы, трансляция задержалась на несколько часов. Она началась в 17.00 по Москве вместо запланированных 15.00. The Bell обратил внимание, что на часах президента в начале обращения стрелки показывали без пяти три. Посмотреть полную версию трансляции можно на ютьюб-канале «России 24», на момент написания новости под ней было 5200 лайков и 15 тыс. дизлайков, комментарии под видео отключены. Вот главное из обращения Путина.

Об увеличении НДФЛ


  • Ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) предлагается увеличить c 1 января 2021 года с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. По новой ставке будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год. Это должно увеличить поступление в бюджет на 60 млрд рублей ежегодно.
  • Полученные средства предлагается направить на программы по лечению детей с редкими заболеваниями — на закупку необходимого оборудования, лекарств и средств реабилитации. Существующие программы по лечению детей с редкими заболеваниями должны быть сохранены.

О мерах поддержки


  • В июле предлагается выплатить дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. Это должно помочь 28 млн семей. Тем, кто получил июньскую выплату, июльская будет выплачена автоматически.
  • Выплаты медработникам продлят на июль и август. Эти выплаты освободят от налогов, и они будут учтены при расчете отпускных. Также дополнительные премии будут для работников социальной сферы с 15 апреля по 15 июля. Их продлят на два месяца — до 15 сентября и учтут при расчете отпускных.
  • Семьи, где оба родителя стали безработными, будут и дальше получать по 3000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и в августе.
  • Программу льготной ипотеки предлагается распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей и до 12 млн рублей в крупных городах, а не 3 млн, как было ранее.
  • На программу льготного кредитования бизнеса под 2% предлагается выделить дополнительные 100 млрд рублей. Претендовать на кредит смогут компании, сохранившие рабочие места.
  • Режим самозанятых с 1 июля распространят по всей России. Статус самозанятого можно будет получить с 16 лет, а не с 18. Такие самозанятые получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.
  • В IT-отрасли предлагается провести маневр, сократив нагрузку на фонд оплаты труда. Ставку налога хотят снизить бессрочно с 14% до 7,6, а ставку налога на прибыль — с 20% до 3.
  • Владельцам иностранных компаний Путин предложил платить фиксированный налог в 5 млн рублей ежегодно без предоставления отчетности.

О предварительных итогах борьбы с COVID-19


  • Россия прошла через самый опасный этап эпидемии. С самого начала просчитывали ситуацию с учеными и врачами. Борьба с эпидемией началась на внешнем контуре. Меры защиты сыграли свою роль: задержали пик эпидемии на полтора-два месяца. Это помогло спасти десятки тысяч жизней.
  • Россия своевременно ввела беспрецендентые меры — режим нерабочих дней. При этом власти не действовали по шаблону. У каждого региона были полномочия самим вводить защитные меры, этот подход оправдал себя. Россия в числе немногих смогла наладить производство собственных лекарств против COVID-19. Сейчас в стране проходят испытание сразу несколько разработок вакцин.
  • Россия лидирует среди крупных стран по количеству проведенных тестов на 100 тыс. человек. В стране проведено 17 млн тестов.

О состоянии экономики


  • Урожай в этом году обещает быть хорошим: посевная прошла успешно благодаря работникам сельского хозяйства.
  • Пандемия коронавируса сильно ударила по мировой экономике и привела к глобальной рецессии. ВВП России во время нерабочих дней упал на 12%.
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