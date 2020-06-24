Келли Ли Оуэнс выпустила сингл «On» в преддверии нового альбома

Британская певица Келли Ли Оуэнс выпустила сингл «On» в преддверии своего нового альбома «Inner Song», выход которого ожидается в августе.

«Это, возможно, самая интимная и личная песня, которую я писала — две половины трека звучат размышления о печальном принятии правды, а затем о радостных последствиях освобождения. Это определенно можно услышать в аранжировке трека — первая половина отражает внутренние откровения, а вторая — освобождение и дальнейшее движение», — рассказала Келли Ли Оуэнс.