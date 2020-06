Несмотря на пандемию и проблемы в музыкальной индустрии, альбомы продолжают выходить. Выбрали три десятка наиболее ожидаемых пластинок лета.

Из‑за распространения коронавируса и закрытия магазинов винила и ретейл-сетей многие альбомы перенесли на лето — обычно спокойное время, в которое выходит не так уж и много новых релизов. Как правило, такие летние списки — в первую очередь повод рассказать о независимых музыкантах, которые в остальное время могли бы затеряться за большими именами, но из‑за переносов в этом году летом радует и большая поп-музыка. Не стоит, однако, забывать, что у многих пластинок выход может быть перенесен в очередной раз. В первую очередь это касается очень известных исполнителей: например, у запланированных ранее Алиши Кис, Dixie Chicks, Сэма Смита и The Killers больше нет точной даты выхода. Впрочем, за большую часть этого списка мы ручаемся, что они выйдут — и станут саундтреком для нашего лета.

Июнь Amnesia Scanner, «Tearless» 5 июня

Живущий в Берлине дуэт финнов Amnesia Scanner называет «Tearless» брейкап-альбомом. Только в качестве объекта расставания музыканты ставят нашу планету, разрываемую катастрофами и распрями. Их интерес к тому, какой может быть саундтрек коллапса, приводит к довольно неожиданным результатам. Так, среди гостей альбома — металкор-группа Code Orange, а в качестве источников вдохновения упоминаются ню-металлисты Deftones. Другой полюс этой разрушительной музыки кроется в объединяющей силе реггетона — перуанка Lalita и бразильянка Lyzza поют тут, кажется, в самых близких к попу треках. Amnesia Scanner на «Tearless» постоянно мечутся между тяжестью и ритмом, и, кажется, им удается найти необходимый баланс между ними. Музыка здесь либо как минимум небезынтересна, либо действительно восхищает своей апокалиптичной красотой.

LA Priest «GENE» 5 июня

Сэм Истгейт раньше был участником группы Late of the Pier, совмещавшей методы арт-рока с современной электроникой. На них поставили ярлык «ню-рейв», потому хитрость и ум этой музыки заметили далеко не все. После единственного альбома Истгейт занялся сольной карьерой — пять лет назад на дебюте «Inji» диско и электроника снова сочетались с прог-роковыми вывертами. Еще через год Истгейт записал совместный альбом с Коннаном Мокасином — их дуэт Soft Hair был более расслабленным, но в целом был продолжением звуковых наработок музыкантов. В «GENE» узнаваемый электронный звук никуда не делся, но начал часто уходить в сторону фолка, даром что для его записи музыкант собрал отдельный синтезатор. Эмоциональный пик альбома — «Open My Eyes», напряженная полуакустическая песня, неожиданно напоминающая «Монти Механик». Схожесть в первую очередь настроенческая: оба музыканта умело совмещают в рамках песни надрыв и спокойствие.

Westerman «Your Hero Is Not Dead» 5 июня

Лондонец Уилл Уэстерман появился словно из ниоткуда со своими песнями, напоминающими о Нике Дрейке и Артуре Расселле, — голос молодого исполнителя сразу врезался в память. Начав работать с продюсером Bullion, он инкрустировал в свое творчество электронику, и его музыка стала напоминать еще и о Scritti Politti и The Blue Nile. Дебютный альбом Уэстермана «Your Hero Is Not Dead», кажется, выходит очень вовремя — успокаивающий голос музыканта вместе с погружающими в комфорт аранжировками приходятся как нельзя кстати. Аранжировки стали как будто бы сложнее и более детальными, чем в его первых синглах, но настроение и некая надежда, кажется, остались — а это главное. Поначалу синглы из «Your Hero Is Not Dead» казались лишенными красоты его первых песен, однако в рамках альбома им более чем удалось раскрыться: это явно альбом, который будет становиться лучше с каждым прослушиванием.

«Макулатура» «Утопия» 12 июня

День России ведущие люди грустного хип-хопа в стране планируют отметить достойно — новым альбомом, настоящая обложка которого скрывается и будет обнародована только во время выхода (для «Афиши» представители группы прислали альтернативную, от участника группы Евгения Алехина). После яростного альбома «Место» «Макулатура» перешла к более спокойной, но все такой же безрадостной музыке — название одного из треков, «Слоукор-эмо», прямо намекает на основные источники вдохновения в звуке. Первый же, заглавный, трек, в котором упоминаются писатель Евгений Головин, а также Лимонов и Дугин, показывает, что лирические герои Алехина и Константина Сперанского будут идти против течения при любом режиме, даже самом благоприятном. Весь альбом, они говорят, о новых случаях внутренней борьбы: со своим прошлым, с настоящим, с самим собой, со всем миром и даже со своим автором.

Дженни Бет «To Love Is to Live» 12 июня

Вокалистка SavagesБританская группа, играющая мрачный рок с ориентацией одновременно на гараж и на готику. выступала соло уже несколько лет до выхода своего первого альбома. Ненадолго перенесенный из‑за карантина «To Love Is to Live» наконец готов увидеть свет. Смену звука подразумевала уже предыдущая запись Бет, музыка к документальному фильму «Xy Chelsea», посвященному Челси Мэннинг, известной по утечке документов WikiLeaks. Бет и ее соавтор Джонни Хостайл кроме привычных для саундтреков эмбиента и неоклассики пару раз зашли на территорию зубодробительной жесткой электроники, которую так любит сама Мэннинг, — и первые сольные синглы как раз намекали на индастриал, приправленный более личными, чем ранее, текстами. Большая часть «To Love Is to Live» действительно так и звучит — дерзко и бескомпромиссно, но лучше всего ее новые песни раскрываются в спокойной обстановке: концовка альбома, «Human», стоит всех остальных песен.

Coriky «Coriky» 12 июня

Выход дебютного альбома новой группы Иэна МакКея из FugaziОдна из ключевых групп постхардкора. Распалась в 2001 году., которую он собрал со своей женой Эми Фарина и басистом Fugazi Джо Лэлли, уже неоднократно переносился — все потому, что лейбл DischordКлючевой для постхардкора вашингтонский лейбл. собирался выпустить альбом только после начала работы независимых магазинов с винилом. Пока выходит так, что в середине месяца Coriky можно будет точно послушать на Bandcamp, а в конце месяца купить на физическом носителе — и, судя по первым двум песням, «Clean Kill» и «Too Many Husbands», звучит это как смесь группы МакКея и Фарина The Evens и, собственно, Fugazi. Из‑за того, что поют здесь все трое, получается какой‑то интересный эффект — несмотря на всю жесткость, звучит все довольно уютно.

Kate NV «Room for the Moon» 12 июня

Предыдущий альбом Кати Шилоносовой из «ГШ» «для FOR» практически был лишен слов — за исключением композиции на слова Василия Кандинского, слушателя ждала медитативная, успокаивающая электроника. Первый же трек в «Room for the Moon», «Not Not Not», смеет заверить — на этот раз перед нами полноценный песенный альбом. Эмбиент-исполнительница Нами Сато в одной из песен говорит здесь на японском, а Шилоносова поет на английском, французском и, конечно же, русском — появляющемся в большей части песен. Вдохновленные советской и японской поп-музыкой песни сразу очаровывают благодаря замешанным на ностальгии и приятных ощущениях звукам, напоминающим о старых кино и мультфильмах. Тексты же добавляют трекам проникновенности, рассказывая о местах, в которые не попасть, несбыточных планах и важности сна.

«Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» «Катакомба» 16 июня

«Катакомба» — первый альбом «Дивизии» после ухода сразу трех участников, среди которых была и вокалистка Яна Смирнова. Музыканты и сами отмечают, что после релиза предыдущего альбома «Увы» думали о том, что группа может прекратить существование. За вокал теперь отвечает Саша Фролова, играющая в группе на ксилофоне. С завершением «детского» периода группы и тексты песен стали откровеннее, повествовать о взаимоотношениях между людьми, чаще всего влюбленными. Но не только — есть тут и песня, посвященная тем, кто все еще не слушает русскую музыку, а также посвящение далекому Монтерею. Музыкально же группа, хоть и оставшись в рамках узнаваемого звука, двинулась дальше — и, вдохновившись диско, R’n’B и френч-хаусом, сделала ставку на танцы и всеобщую подвижность. Кажется, музыканты совсем не прогадали: звучит обновленная «Дивизия» свежо.

Джесси Уэр «What’s Your Pleasure?» 19 июня

Джесси Уэр долгое время была известна своими меланхоличными, разделяющими со слушателем грусть песнями, но, по ее словам, в новом альбоме она решила начать новую главу в своей музыке — и перейти к груву и музыкальному эскапизму. Прошлогодние синглы «Adore You» и «Mirage (Don’t Stop)» скорее прокладывали дорожку между прошлым ее творчеством и новым. Новые же песни, выпущенные в этом году, гораздо сильнее напоминают о заполненном танцполе и том, как легко забыться, находясь на нем. Состав продюсеров внушительный — тут и Benji BБританский диджей и продюсер среди прочего помогал делать «Fade» — самый танцевальный трек Канье Уэста., и Джо Маунт из Metronomy, и приложивший руку к большей части песен в альбоме Джеймс ФордПродюсировал альбом Уэр 2014 года «Tough Love», а также диски Arctic Monkeys, Foals, Florence and the Machine, Haim и других больших инди-звезд 2000–2010-х. из Simian Mobile Disco. Кейси Хилл «Is It Selfish We Talk About Me Again» 19 июня

Дебютный альбом Кейси Хилл продюсировал Канье Уэст — но в нем сложно было найти очарование и резкость первых ее синглов. «Is It Selfish If We Talk About Me Again», второй альбом, уже сделан после ухода певицы из лейбла Уэста G.O.O.D. Music и выпущен самостоятельно. Теперь в качестве источников вдохновения она называет другую Кейси, МасгрейвсПопулярная американская кантри-певица., Питера Гэбриэла, Стинга, а также классиков софисти-попа: Кристофера Кросса и Fine Young Cannibals. Удивительным образом в довольно современной поп-музыке Хилл чувствуется эта тяга к откровенным текстам и некоторой утонченности в аранжировках — единственный гость в альбоме, Francis and the LightsПоп-проект музыканта и продюсера Фрэнсиса Фаруэлла Старлайта, работавшего с Bon Iver, Канье Уэстом, Фрэнком Оушеном и другими., чувствует себя тут как рыба в воде. «Is It Selfish…», возможно, не станет особо популярным, но среди любителей независимой поп-музыки явно обретет благодарных поклонников.

Фиби Бриджерс «Punisher» 19 июня

За последние пару лет Фиби Бриджерс стала одной из главных представительниц акустической американской сцены — в первую очередь благодаря совместным работам: соосновала фолк-супергруппу boygenius, записалась с Конором Оберстом из Bright Eyes как Better Oblivion Community Center, наконец украсила своим голосом сразу несколько песен в новом альбоме The 1975. В сольном альбоме, впрочем, она практически не движется в сторону большого поп-звучания. За исключением нескольких песен (часть из которых уже вышла как синглы), «Punisher» — очень личный и честный по отношению к слушателю (и себе) фолк, в котором гитару окружают лишь голос и эффекты, похожие на вырванные из повседневной жизни звуки. В конце вся эта мнимая идиллия разрушится — Бриджерс завершит альбом треком в духе канадских инди-оркестров и новой эмо-музыки, даже не забывая перейти на крик. Впрочем, закончится все смехом.

Arca «KiCk i» 26 июня

Арка протестует против причисления себя к какому‑то одному жанру — и если в недавнем часовом микстейпе она показывала тот диапазон звука, в котором работает с инструментальными композициями, то в «KiCk i» настало время настоящих песен. В мясорубку стилей на этот раз пущены и поп, и хип-хоп, и реггетон, и классический для Арки электронный звук. На выходе получается трогательная пластинка о сложностях принятия себя и постоянном переходе между разными состояниями, который совершает каждый из нас. В прошлом альбоме Арка только пела — и такие песни есть и здесь (в одной из них, к слову, Бьорк поет на испанском), но начинается «KiCk i» с хлесткого прямолинейного рэпа примерно о том, что либо ты принимаешь правила игры исполнительницы, либо проваливаешь. Тех, кто останется, ждет настоящее путешествие в ее внутренний мир, полное жанровых поворотов и в конечном счете очень захватывающее.

Haim «Women in Music Pt. III» 26 июня

Сестры Хаим уже третий альбом подряд стараются балансировать между современной поп-музыкой и традициями софисти-попа (не забывая добавить немного американы) — и на этот раз, судя по синглам, склоняются скорее ко второму варианту. В этом им помогают старые друзья: главный специалист по утонченному звуку среди важных продюсеров Ариэль РехштайдПродюсер и сонграйтер, работавший с самыми разными исполнителями — от Джастина Бибера до Vampire Weekend. и экс-участник Vampire Weekend Ростам БатманглиджБывший участник Vampire Weekend, уже успевший поработать с Чарли XCX, Фрэнком Оушеном и многими другими.. Такие песни, как «I Feel Alone» и «The Steps», позволяют надеяться на большое количество экспериментов, а последний сингл «Don’t Wanna» показывает, что в слегка старомодном попе сестрам нет равных.

Khruangbin «Mordechai» 26 июня

После прорывного «Con Todo El Mundo» американским соул-этно-инструменталистам Khruangbin удается записывать по альбому в год. В «Mordechai» их музыка совершает неожиданный разворот. Преимущественно инструментальный коллектив на этот раз записал альбом настоящих песен — а к влияниям, помимо музыки Таиланда и Ирана, добавляются Пакистан, Корея и Конго. По словам группы, на это их вдохновило возвращение из тура в родной Хьюстон, который они считают самым мультикультурным городом США. В новой музыке Khruangbin еще сильнее проявляется фанк и даже есть намек на диско: «Mordechai» обещает быть их самым динамичным альбомом, который, хочется верить, будет не менее ярким, чем его обложка.

Июль

Джоджи «Nectar» 10 июля

За два с половиной года, которые прошли с того момента, как Джордж Joji Миллер перестал работать под именем Filthy FrankОдин из его псевдонимов, который он использовал будучи видеоблогером. Джордж Миллер в интервью отмечает, что Joji — это уже не выдуманный персонаж, а он сам., он достаточно быстро стал одним из самых заметных и интересных R’n’B-исполнителей. Его быстро полюбили слушатели, а критики отнеслись с прохладцей — но сейчас видно, что на дебюте «Ballads 1» Джоджи искусно сумел вывести в большой поп эксперименты продюсеров вроде ShlohmoОн же Генри Лауфер, калифорнийский продюсер, делавший ремиксы, в том числе на треки Гуччи Мейна и Flume. и Райана ХемсвортаАмериканский электронный и хип-хоп-продюсер, работавший в том числе с Тинаше, Swet Shop Boys и The Underachievers.. В первых синглах с «Nectar», растянутого аж на 18 треков, пока что видно стремление Миллера в сторону поп-музыки, изобретательной, но чуть менее впечатляющей (с которым, впрочем, заметен и его творческий рост). Хочется надеяться, что все-таки сюрпризы останутся припасены для альбома.

Сэм Прекоп «Comma» 10 июля

Десять лет назад Сэм Прекоп, участник The Sea and Cake, выпустил свой первый альбом синтезаторной музыки, стараясь уйти как можно дальше от традиционной песенной структуры. «Comma», как и следует из названия, вовсе не ставит точкуComma — запятая по-английски. в этой главе для музыканта, а наоборот, только расширяет его возможности. В какой‑то степени это и правда смешно, но Прекоп, человек с многолетним стажем, именно здесь впервые попробовал себя еще и в программировании ритма. В результате уже второй раз (после альбома Дрю Дэниела из MatmosЭлектронная группа из Сан-Франциско, работавшая с Бьорк и прославившаяся альбомом «A Chance to Cut Is a Chance to Cure», где все песни составлены из звуков больницы. под именем The Soft Pink Truth) за последние пару месяцев его лейбл Thrill Jockey использует в анонсе нового релиза слово sublime, то есть возвышенный, грандиозный. Действительно, в этой музыке есть какая‑то радость и надежда ранней электроники, а также, в соответствии с заветами The Field, необходимая для подобных композиций тяга к высокому.

The Streets «None of Us Are Getting Out of This Life Alive» 10 июля

Предыдущий альбом The Streets вышел девять лет назад и не очень понятно, когда выйдет следующий: Майк Скиннер предпочитает называть «None of Us…» микстейпом, сделанным во время работы над фильмом и альбомом-компаньоном. Собственно, десять лет назад он поступил похожим образом, выпустив перед альбомом «Computers and Blues» полный дуэтов микстейп «Cyberspace and Reds». Давние друзья вроде Роба Харви из The MusicБрит-рок-группа нулевых, записывавшая музыку на грани танцевального инди и психоделии. соседствуют в треклисте с неожиданными гостями вроде Кевина Паркера (который тут справедливо появляется под именем Tame Impala), а классический для The Streets грайм вроде бы будет смешан с джанглом и другими подвижными жанрами.

Лианн Ла Хавас «Lianne La Havas» 17 июля

Первый за пять лет альбом Лианн Ла Хавас вдохновлен концом отношений, начавшихся через какое‑то время после выхода предыдущего, «Blood». Этому и следующей за разрывом независимости посвящен сюжет альбома. Ла Хавас и приглашенный продюсер Mura Masa во время записи много слушали Vulfpeck, славящихся слегка старомодным, а точнее, находящимся словно вне времени фанком. Эта вневременность передалась Ла Хавас — песни здесь метят куда‑то в вечность, располагая к себе при помощи четкого влияния соула: принадлежность к нашему времени выдает разве что неожиданная, но довольно приятная кавер-версия на «Weird Fishes» Radiohead. Говорят, что предыдущим альбомом Ла Хавас довольна не была, поскольку в нем она не смогла раскрыться и показать себя настоящую — с одноименным такой проблемы точно не будет.

Николас Джаар «Telas» 17 июля

Николас Джаар не сидит сложа руки в это сложное время и один за другим заканчивает работу над проектами — вслед за сборником треков под псевдонимом Against All Logic и экспериментальным песенным альбомом «Cenizas» выходит новый. Часовой «Telas», которым музыкант занимался четыре года, судя по первой из четырех композиций из него, «Telahora», скорее будет близок к его инструментальным композициям — хотя здесь время от времени пробивается что‑то бормочущий голос. Ожидается участие вокалистки Сюзанны Гонзо и виолончелистки Милены Пунцы, также известно, что некоторые инструменты были созданы специально по заказу Джаара для этого альбома — звучит интригующе. Protomartyr «Ultimate Success Today» 17 июля

Детройтцы Protomartyr стали известны благодаря своему третьему альбому «The Agent Intellect» — именно в нем им удалось отточить свой слегка неряшливый и сырой, но очень привлекательный постпанк-звук, слегка напоминающий о Кейве времен The Birthday Party. Пятый «Ultimate Success Today» — это попытка группы продвинуться дальше в представлениях о том, каким может быть альбом Protomartyr. И первая же песня, «Day Without End», раскрывает все карты: в ней звучит женский бэк-вокал в исполнении Нанди Роуз, обычно записывающей музыку под псевдонимом Half Waif (но это у группы не впервые), а также резкие, держащие в напряжении духовые (а вот это уже кое‑что новенькое). Ставка на саксофон, кларнет и флейту оправдалась — в сочетании с ними Protomartyr звучат, возможно, еще ожесточеннее и непримиримей с реальностью, чем обычно.

Bing & Ruth «Species» 17 июля

Bing & Ruth, вопреки своему названию, — это вовсе не семейный дуэт, а псевдоним пианиста Дэвида Мура: если раньше так назывался целый ансамбль, то к выходу «Species» ему помогают только играющие на кларнете и контрабасе его сооснователи. Переехав близко к мысу Пойнт Дам, на побережье Малибу, Мур решил изучить звучание винтажного электрооргана Farfisa — уже по тем двум трекам изх альбома, что вышли, можно сказать, что в этом изучении он явно продвинулся, а большая самостоятельность явно пошла ему на пользу. «Species» обещает быть самым медитативным, созидательным альбомом Bing & Ruth — остается надеяться на душеполезность и остального альбома.

Джесси Ланца «All the Time» 24 июля

Канадка Джесси Ланца перебралась в Нью-Йорк — и «All the Time» таким образом стал первым ее альбомом, который она и ее сопродюсер, Джереми Гринспен из Junior BoysХорошая инди-группа нулевых, записывавшая тихоходную электронику с вокалом. На нее отчасти похожи новые треки Ланцы., записали на расстоянии (после записи альбома, впрочем, она уже успела переехать в Сан-Франциско). Несмотря на новые обстоятельства, Ланца звучит одновременно и увереннее, и вкрадчивей, чем раньше, — лучше всего, кажется, будет назвать звук альбома мягким и комфортным.

Менее интересным, впрочем, он от этого не стал — внимание к деталям на прежнем уровне, поэтому на заднем плане здесь все время что‑то происходит: булькает, скрипит, шумит, но при этом удивительным образом кажется встроенным в звуковую картину. Ланца, как и всегда, очень откровенна — и здешние тексты говорят как о переменах, так и о ее сомнениях и проблемах: и все это под очень чистое, близкое к идеальному сопровождение в духе диско и японского синти-попа.

Подробности по теме Интимность, тревога и боль: чем удивительна Джесси Ланца Интимность, тревога и боль: чем удивительна Джесси Ланца

Ширли Коллинз «Heart’s Ease» 24 июля

Ширли Коллинз начинала музыкальную карьеру в конце пятидесятых. Тогда она стала одной из представительниц британского фолк-ривайвла. Сейчас не будет преувеличением сказать, что она — главная фолк-певица страны, которая, впрочем, пропала на 38 лет. Когда у Коллинз изменился голос, она приостановила музыкальную карьеру — и вернулась четыре года назад с альбомом «Lodestar», впечатляющим погружением в британский фольклор. Судя по первому синглу «Wondrous Love», Коллинз звучит сейчас еще увереннее, чем раньше, а музыка, хоть и не потеряла в экспериментальности, но стала доступнее для слушателя — впрочем, певица обещает зайти в альбоме и на территорию полевых записейИли field recording, то есть записи за пределами студии, — как правило, так фиксируются звуки природы или окружающие шумы..

Fontaines D.C. «A Hero’s Death» 31 июля

В прошлом году ирландцы Fontaines D.C. выпустили шумный во всех смыслах дебют «Dogrel» — посвящение родному Дублину и всей его теневой жизни: больше всего в группе подкупали простота аранжировок и запоминающиеся тексты, приведшие к тому, что с The FallОчень плодовитая манчестерская постпанк-группа. Два ее ключевых элемента — сырой, абразивный сауд и едкая лирика Марка Э.Смита, который ее чаще не пропевал, а проговаривал. группу не сравнил только ленивый. В «A Hero’s Death» есть пара моментов, где музыка уж слишком напоминает Марка Э.Смита, однако это все-таки во многих отношениях движение вперед: музыка стала чуточку сложнее, но не потеряла в своей прямолинейности, а тексты, кажется, стали более универсальными, не настолько завязанными на ирландских реалиях. Удивительным образом лучше всего Fontaines D.C. стали чувствовать себя вовсе не в простоватом постпанке, что принес им известность, а наоборот, в сентиментальных и подкупающих своей лиричностью композициях — впрочем, сухим, практически анемичным началом альбома здесь тоже очень легко проникнуться.

The Psychedelic Furs «Made of Rain» 31 июля

Благодаря использованию в саундтреках к «Очень странным делам» и «Назови меня своим именем» The Psychedelic Furs в наши дни стали известны гораздо большему количеству людей, чем могли бы, но менее удивительной новость об их первом за 29 лет альбоме не становится. По синглам пока особо и не скажешь, это скорее история как у классиков постпанка Wire, когда после долгого перерыва группа возвращается с блеском, или как у Bauhaus, вернувшихся ради альбома-прощания. The Psychedelic Furs всегда искусно лавировали между постпанком, нью-вейвом и арт-роком. Здесь они, кажется, все же отдадут предпочтение первому, но общая прямолинейность, на первый взгляд, отлично сочетается с экспериментами в структуре.

Август

Jaga Jazzist «Pyramid» 7 августа

Норвежцы Jaga Jazzist много лет выпускались в не самом типичном для джаза лейбле Ninja Tune — а теперь сменили его на принадлежащий Flying Lotus лейбл BrainfeederТам еще выпускаются Камаси Вашингтон и Thundercat.. Далеким этот переезд, впрочем, не назвать — дистрибуцией «нового дома» за пределами США занимается все тот же Ninja Tune. Это не единственное новшество для группы — впервые за долгое время они решили спродюсировать альбом сами, без помощи давнего продюсера Йергена ТрэенаНорвежский продюсер, чаще всего работавший с инди-музыкантами разных мастей. Среди его клиентов — ретророкер Сондре Лерке и арт-поп-исполнительница Сусанне Суннфер.. Самостоятельность, кажется, пошла группе на пользу — «Pyramid» звучит очень решительно, под конец заходя скорее куда‑то на территорию спейс-рока, нежели джаза: тут стоит отметить, что и сами музыканты отмечают кроме Исао ТомитыЯпонский композитор, пионер местной электронной сцены, автор музыки к фильму «Сумеречный самурай» и многочисленным аниме-работам. и Фелы Кути в источниках вдохновения альбому Тодда Терье и Джона Хопкинса. Это, впрочем, вполне обычное дело для Brainfeeder — кажется, лучше места современному джазу для тех, кому обычно не нравится джаз вовсе, не найти.

Новый альбом Кэти Перри 14 августа

Недавний сингл певицы «Daisies» кажется единственной вещью, которую мы пока знаем о ее новом альбоме, однако пытливые фанаты уже нашли на промосайте к выходу песни подсказки о том, какие песни стоит ждать в альбоме. Если им верить, то на безымянную новинку попадут и синглы «Never Really Over» и «Harleys in Hawaii», а также пока невыпущенная песня «Grateful», записанная с Дидди. Если «Daisies» и ее акустическая гитара намекают на возвращение Перри к корням, то остальные песни только намекают на спокойное настроение альбома. Однако пока невозможно быть уверенными до конца, что он вообще выйдет в срок, хоть певица и пообещала, что карантин ее музыке не помеха.

Bent Arcana «Bent Arcana» 21 августа

Джон Двайер, лидер группы Thee Oh Sees, неугомонен и слишком любит записывать музыку — нет ничего удивительного, что на этот раз он собрал целую супергруппу. Играет она, по словам самих музыкантов, нечто среднее между ECM-джазомТо есть джаза, выпущенного немецким лейблом ECM, или похожего на него по звуку, смиренному, аккуратному, академичному, близкому к эмбиенту., фьюженом и краутом — и первый же сингл «The Gate» легко подтверждает эти слова. Не меньше работоспособности Двайера впечатляет состав группы: тут и Кип Малоун из TV on the Radio, и недолго барабанивший в At the Drive-In Райан Сойер, и участники Thee Oh Sees, клавишник Том Долас и саксофонист Брэд Колкинс, и игравший с Flying Lotus и Мией Дой Тодд перкуссионист Андрес Рентерия. Сейчас все говорят о важности объединения — Bent Arcana подтверждают это на своем примере.

Келли Ли Оуэнс «Inner Song» 28 августа

Выпущенный три года назад дебют Келли Ли Оуэнс полюбился критикам. Смесь техно, краутрока, дроуна и инди-музыки покорила многих. Сама она говорит, что ее грядущи второй альбом «Inner Song» — это отражение трех худших лет в ее жизни. Обратная сторона признания, токсичные отношения, смерть близкого человека — все это повлияло на альбом. Первый сингл «Melt!» должен был сбить слушателя с толку — Оуэнс говорит, что это будет самым близким к техно треком, второй, «Night», совмещает эмбиент и жесткий ритм. Судя по треклисту, нас также ждет Джон КейлМультиинструменталист и экс-участник The Velvet Underground. в качестве почетного гостя и еще один кавер на «Weird Fishes» Radiohead (см. Лианн Ла Хавас). Правда, Оуэнс взяла второе название трека «Arpeggi».

Disclosure «Energy» 28 августа

Братья Лоуренс привыкли никуда не торопиться — предыдущий их альбом «Caracal» вышел пять лет назад, а не так давно выяснилось, что в 2017-м они решили взять перерыв на год и после отдыха снова взяться за музыку. За это время, например, окончательно утвердил свои позиции дуэт The Chainsmokers, поэтому Disclosure, несмотря на два мини-альбома, вышедшие за последние пару лет, придется словно начинать заново. Они и начинают — вокал в первом сингле с «Energy», заглавном треке, собран из речей мотивационного оратора Эрика Томаса, чей задорный голос открывал дебютный альбом дуэта «Settle». Список гостей в целом внушает надежду на громкое возвращение — тут и Слоутай, и Келис, и Коммон, и Келани.