Дональд Трамп предложил называть COVID-19 «кунг-флю»

На предвыборном митинге в Финиксе, штат Аризона, Дональд Трамп предложил называть коронавирусную инфекцию «кунг-флю» (производное от китайских боевых искусств кунг-фу и flu — грипп), пишет Forbes.

Это не первый случай, когда президент США подчеркивает китайское происхождение вируса. На митинге Трамп заявил, что мог бы придумать 19 или 20 других названий для коронавируса. Среди других вариантов были «уханьский вирус» и «китайский грипп».

Многим людям подобные названия для вируса показались расистскими. Однако пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани подчеркнула, что не считает слова президента Трампа о «кунг-флю» оскорбительными.

Ранее из‑за компании в соцсети TikTok митинг Трампа в Оклахоме недосчитался миллиона посетителей. На этом митинге Трамп также упоминал «кунг-флю».