перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Келли Ли Оуэнс выпустила сингл «On» в преддверии нового альбома 20:42
Почти 90% микропластика в сточных водах — это салфетки 20:19
ЕС не пустит россиян в июле, Lego выпустит набор «Один дома» и другие новости дня 19:29 Дайджест
В Петербурге около Музея стрит-арта откроется автокинотеатр 19:27
Писатель Джордж Мартин назвал сроки выхода новой части «Песни льда и пламени» 18:53
Nothing But Thieves Nothing But Thieves назвали дату выхода нового альбома и выпустили сингл с него
Nothing But Thieves назвали дату выхода нового альбома и выпустили сингл с него 18:28
Дональд Трамп предложил называть COVID-19 «кунг-флю» 18:11
В Музее Москвы пройдет фотовыставка «Великая пустота» Сергея Пономарева 17:46
Актеры МХТ имени Чехова озвучили спектакль «Мобильного художественного театра» «Пигмалион» 17:30
Hurts анонсировали новый альбом и выпустили сингл «Suffer» 16:56
Fenne Lily/YouTube Примирение с собой в клипе «Alapathy» от Фенн Лили
Примирение с собой в клипе «Alapathy» от Фенн Лили 16:41
В Telegram появились видеозвонки. Пока только в бета-версии 15:55
В сети появился трейлер боевика «Агент Ева» с Джессикой Честейн и Колином Фарреллом 15:54
Уличный художник Philippenzo создал граффити против «обнуления сроков» Путина 15:42
Netflix Netflix продлил сериал «Люцифер» на шестой сезон, который станет «финальным финалом»
Netflix продлил сериал «Люцифер» на шестой сезон, который станет «финальным финалом» 15:17
«Медуза»: контролировать явку бюджетников на выборах будут с помощью специальной системы QR-кодов 14:44
Новозеландское агентство BGT ищет людей с необычной внешностью для сериала по «Властелину Колец» 13:51
Евросоюз не собирается открывать границы для россиян 13:24
The Sun Ra Arkestra выпустит первый за 20 лет альбом. Посмотрите психоделичный клип на трек с него 12:51
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам 12:26
Отключить рекламу

Дональд Трамп предложил называть COVID-19 «кунг-флю»

Сегодня в 18:11

На предвыборном митинге в Финиксе, штат Аризона, Дональд Трамп предложил называть коронавирусную инфекцию «кунг-флю» (производное от китайских боевых искусств кунг-фу и flu — грипп), пишет Forbes.

Это не первый случай, когда президент США подчеркивает китайское происхождение вируса. На митинге Трамп заявил, что мог бы придумать 19 или 20 других названий для коронавируса. Среди других вариантов были «уханьский вирус» и «китайский грипп».

Многим людям подобные названия для вируса показались расистскими. Однако пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани подчеркнула, что не считает слова президента Трампа о «кунг-флю» оскорбительными.

Ранее из‑за компании в соцсети TikTok митинг Трампа в Оклахоме недосчитался миллиона посетителей. На этом митинге Трамп также упоминал «кунг-флю».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Бладшот
Супергеройский боевик с Вином Дизелем, начало новой франшизы
фотография
Игорь Мухин: Наши 1990-е. Время перемен
Классик постсоветской уличной фотографии
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
рок
Alt-J
Английские рок-звезды, в которых нет ничего звездного
биография
Джуди
«Оскар» для Рене Зеллвегер
электроника
«Awakenings Festival 2020» (онлайн-трансляция)
Онлайн-версия главного техно-фестиваля Нидерландов

Другие материалы по темам

Теги
Forbes
Администрация США
Люди
Дональд Трамп
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить