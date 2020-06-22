Спортивная арена вмещает 19 тысяч человек, однако на участие в мероприятии было подано больше миллиона заявок. Организаторам кампании в срочном порядке пришлось пересмотреть условия организации митинга — для зрителей, которые не смогут попасть внутрь, предполагалось дополнительное выступление президента. Для этого возле крытой арены возвели временную трибуну, пространство возле которой cмогло бы вместить более 50 тысяч посетителей.

На мероприятии, однако, собралось чуть более 6000 человек: внутренние трибуны арены заполнились всего на треть, а отдельные сектора остались пустыми. Дополнительное выступление президента не состоялось, и временная трибуна осталась без использования. Несмотря на то, что большинство американцев не поддерживает проведение массовых мероприятий при пандемии коронавируса, причиной провала митинга стала не эпидемиологическая обстановка, а кампания в TikTok.

51-летняя жительница Айовы Мэри Джо Лопп возмутилась тем, что митинг Трампа был назначен на 19 июня — в День отмены рабства (позже мероприятие все же перенесли на следующий день). Она записала в TikTok видеоинструкцию о том, как обмануть организаторов и зарегистрироваться на участие в митинге под вымышленными именами. Видеоролик женщины набрал более 700 тысяч лайков, а в соцсети запустилась кампания, участники которой призывали регистрироваться на участие в митинге, но лишь для того, чтобы зарезервировать бесплатные билеты.