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Актеры МХТ имени Чехова озвучили спектакль Мобильного художественного театра «Пигмалион»

Сегодня в 17:30

Актеры МХТ имени Чехова озвучили спектакль Мобильного художественного театра «Пигмалион». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе проекта. Главные роли исполнили Екатерина Варнава, Александр Семчев и Игорь Миркурбанов.

Сюжет пьесы основан на классическом произведении Бернарда Шоу. В недалеком будущем в Москве отставной банкир и министр встречают в баре известную инстаграм-блогершу. Девушка начинает обучать экс-министра стендап-комедии.

Спектакль создан к годовщине основания Мобильного художественного театра. Маршрут спектакля начинается у памятника Пушкину на Пушкинской площади и приводит к фонтану у Большого театра. Продолжительность спектакля составляет около 50 минут.

Креативная студия «История будущего» запустила приложение «Мобильный художественный театр» в июне прошлого года. В репертуаре театра уже 13 аудиоспектаклей для взрослых и детей, причем 10 из них доступны в приложении бесплатно. Все спектакли озвучивают известные актеры и телеведущие, среди которых — Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко, Юлия Пересильд и другие. «Афиша Daily» поговорила с автором проекта Михаилом Зыгарем и узнала, как он поселил театр в смартфонах горожан.

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