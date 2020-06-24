Meduza: контролировать явку бюджетников на выборах будут с помощью специальной системы QR-кодов

Контролировать явку бюджетников на выборах по поправкам в Конституцию будут с помощью специальной системы QR-кодов, сообщила Meduza. Для этого создан сайт votely.ru, которым воспользуются, по данным издания, «Почта России», а также, вероятно, другие крупные российские компании: «Ростех», «Сибур», «Ростелеком».

По словам Meduza, работодатели загрузят на сайт базы сотрудников, каждому из которых будет присвоен уникальный код — его отсканируют во время выборов под видом участия в викторинах или опросах. Ранее ЦИК заявлял, что не против проведения подобных мероприятий на избирательных участках в ходе всероссийского голосования.

Различные конкурсы и лотереи, по информации издания, проведут в Барнауле, Нижнем Новгороде, Ижевске и еще ряде городов. Также пройдут голосования по вопросу присвоения этим городам звания «Город трудовой доблести».

Изданию удалось выяснить, что votely.ru воспользуются, по меньшей мере, в Ярославской области и Алтайском крае. Там уже, как сообщила Meduza, получили инструкции по работе с системой. Кроме того, источник Meduza сообщил, что в Липецкой области отказались от идеи использовать votely.ru.

Создатель системы — уроженец Рыбинска Ярославской области Иван Валентинович Петров. Он отказался комментировать создание votely.ru, после чего у журналиста Meduza перестал работать демо-доступ к сайту, а затем и доступ к инструкциям по его использованию.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Центризбирком собирается значительно упростить процедуру плебисцита: паспортные данные у граждан записывать не станут, достаточно будет их подписи. Среди поправок оказались и те, которые показались некоторым россиянам спорными, например обнуление президентских сроков Путина, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем.