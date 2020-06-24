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В России уже более 600 тыс. человек заразились коронавирусом с начала пандемии

Илья Голубев
Сегодня в 11:44

В России за прошедшие сутки выявлены 7 176 новых пациентов с COVID-19. Всего в стране коронавирусом заразились 606 881 человек, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией.

Больше всего случаев заражения обнаружено в Москве и Подмосковье — 811 и 507 соответственно. На третьем месте в этом списке снова оказался Ханты-Мансийский автономный округ (323 случая), на четвертом — Петербург (218 случаев).

© стопкоронавирус.рф

За сутки умерли 154 пациента с COVID-19 (8 513 за все время), вылечились от коронавируса 12 393 человека (368 822 за все время).

Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, выявлено уже более 9,2 млн случаев заражения коронавирусом, хотя почти половина заболевших вылечилась от него. Тем не менее умерли 477 тыс. пациентов с COVID-19. Россия находится на третьем месте по числу заражений, на первом — США (2,3 млн), на втором — Бразилия (1,1 млн).

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