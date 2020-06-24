В России уже более 600 тыс. человек заразились коронавирусом с начала пандемии

В России за прошедшие сутки выявлены 7 176 новых пациентов с COVID-19. Всего в стране коронавирусом заразились 606 881 человек , сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией.

Больше всего случаев заражения обнаружено в Москве и Подмосковье — 811 и 507 соответственно. На третьем месте в этом списке снова оказался Ханты-Мансийский автономный округ (323 случая), на четвертом — Петербург (218 случаев).