Apple представила iOS 14

На конференции WWDC 2020 компания Apple представила операционную систему iOS 14. В ней появились сразу несколько новых функций. У приложений появились виджеты, которые можно размещать между иконок, менять и настраивать. Виджеты можно выбирать из специального каталога или перетаскивать на экран из левого меню.

На домашнем экране теперь можно просматривать приложения в виде списка. Кроме того, они сортируются в несколько «умных» папок, например, есть каталог наиболее используемых. Также в iOS появился режим «картинка в картинке», который позволяет просматривать видео, параллельно занимаясь другими делами.

В новой версии iOS добавилась функция App Clip, благодаря которой теперь можно запускать сжатые версии приложений мгновенно, без необходимости их загружать. Функция будет работать с помощью NFC — технологии беспроводного соединения устройств. Помимо этого, обновленный вид получила Siri: теперь она не перекрывает экран целиком, а появляется в виде небольшого значка внизу экрана и умеет отправлять голосовые сообщения.

В iOS 14 появится встроенное приложение «Переводчик» от Apple, оно будет поддерживать 11 языков, в том числе русский. Предположительно, сервис сможет работать без подключения к сети. WWDC, Всемирная конференция разработчиков, в этом году пройдет в онлайн-формате с 22 по 26 июня. По словам организаторов, конференция станет крупнейшей в истории.