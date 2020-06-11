Всемирная конференция разработчиков Apple пройдет в июне в онлайн-формате

Apple проведет Всемирную конференцию разработчиков в онлайн-формате, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе компании. Это позволит собрать более 23 миллионов участников на одной площадке. Мероприятие продлится пять дней, с 22 по 26 июня.

По словам организаторов, конференция станет крупнейшей в истории. На ней пройдут презентация Platforms State of the Union, более 100 обучающих семинаров и новые форумы для разработчиков. Кроме того, на платформе появятся свыше 1000 виртуальных комнат для индивидуального общения с инженерами Apple.

Открытие конференции намечено на 22 июня, 20.00 по московскому времени. Оно будет транслироваться на сайте apple.com, в приложениях Apple Developer и Apple TV, на сайте Apple Developer и на ютьюб-канале компании.