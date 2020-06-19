перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Профессионалы арт-индустрии ответят на вопросы молодых художников в онлайн-проекте Винзавода 18:12
Виталий Наливкин прокомментировал свой арест в новом видео 18:08
Братья-близнецы родились в Китае с разницей в 10 лет 17:56
Почти половина россиян не верят в честное голосование по поправкам в Конституцию 17:42
Wikipedia Умер писатель Карлос Руис Сафон — автор «Тени ветра»
Умер писатель Карлос Руис Сафон — автор «Тени ветра» 17:29
Испорченный уик-энд в трейлере хоррора «Кто не спрятался» 17:27
Научно-популярный фестиваль Geek Picnic впервые пройдет онлайн 17:26
Баста, Zivert и Тима Белорусских: «ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной 17:11
Федеральные музеи в Москве откроются к середине июля 17:04
Главред «Ведомостей» запретил публиковать статью про агитацию властей за поправки 16:55
Anderson .Paak/YouTube Anderson .Paak проникновенно читает о протестах в своем новом клипе «Lockdown»
Anderson .Paak проникновенно читает о протестах в своем новом клипе «Lockdown» 16:44
В США придумали робота-ленивца для наблюдения за живой природой 16:41
Русский музей начал продажи защитных масок с принтами по мотивам картин Малевича 16:11
Умер актер Иэн Холм. Он играл во «Властелине Колец», «Хоббите» и «Чужом» 16:10
Сериал «Черное зеркало» появился на «КиноПоиске HD». Его можно купить без подписки 15:47
inrerumnatura/Instagram У Белгазпромбанка изъяли крупнейшую в стране коллекцию картин. Одна из них стала символом протеста
У Белгазпромбанка изъяли крупнейшую в стране коллекцию картин. Одна из них стала символом протеста 15:33
Rambler Group обеспечила трехразовым питанием два медицинских центра во время эпидемии COVID-19 15:10
«Московские хроники»: Thrill Pill выпустил новый альбом 13:53
В центре Москвы после карантина закрылось больше сотни магазинов и кафе 13:48
Появились кадры «Аи и ведьмы», первого 3D-мультфильма студии Ghibli 13:18
Отключить рекламу

В США придумали робота-ленивца для наблюдения за живой природой

Сегодня в 16:41

В Технологическом институте Джорджии в США создали робота-ленивца для наблюдения за живой природой, пишет Engadget.

Робот SlothBot заряжается от солнечной энергии, а передвигается по специальным проводам. Правда, делает он это очень медленно, чтобы не спугнуть окружающих животных.

Робот-ленивец может измерять температуру и уровень углекислого газа, а также определять погодные условия. Причем делать это он может годами.

Изобретение начнет свою работу в Ботаническом саду Атланты, где в течение нескольких месяцев будет наблюдать за окружающей средой. В будущем робота планируют использовать для слежения за вымирающими видами животных, а также в агрономических целях.

Ранее стало известно, что робопес от Boston Dynamics поступил в продажу. Его могут купить американские компании, для остальных Спот останется доступен лишь для краткосрочной аренды.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
Velial Squad (онлайн-трансляция)
Два депрессивных рэпера в масках
фотография
Игорь Мухин: Наши 1990-е. Время перемен
Классик постсоветской уличной фотографии
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
видео
Doker Week (онлайн-трансляция)
Фестиваль документалок в онлайне
классика
The Concertgebouworkest. Семен Бычков (онлайн-трансляция)
Главный нидерландский оркестр с лайв-меланхолией Чайковского
видео
Йога-тур: Архитектура тела (онлайн-трансляция)
Если мы не идем на йога-тур, то йога-тур идет к нам
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить