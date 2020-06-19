В США придумали робота-ленивца для наблюдения за живой природой

В Технологическом институте Джорджии в США создали робота-ленивца для наблюдения за живой природой, пишет Engadget.

Робот SlothBot заряжается от солнечной энергии, а передвигается по специальным проводам. Правда, делает он это очень медленно, чтобы не спугнуть окружающих животных.

Робот-ленивец может измерять температуру и уровень углекислого газа, а также определять погодные условия. Причем делать это он может годами.