В США придумали робота-ленивца для наблюдения за живой природой

В Технологическом институте Джорджии в США создали робота-ленивца для наблюдения за живой природой, пишет Engadget.
Робот SlothBot заряжается от солнечной энергии, а передвигается по специальным проводам. Правда, делает он это очень медленно, чтобы не спугнуть окружающих животных.
Робот-ленивец может измерять температуру и уровень углекислого газа, а также определять погодные условия. Причем делать это он может годами.
Изобретение начнет свою работу в Ботаническом саду Атланты, где в течение нескольких месяцев будет наблюдать за окружающей средой. В будущем робота планируют использовать для слежения за вымирающими видами животных, а также в агрономических целях.
Ранее стало известно, что робопес от Boston Dynamics поступил в продажу. Его могут купить американские компании, для остальных Спот останется доступен лишь для краткосрочной аренды.