Робопес от Boston Dynamics поступил в продажу. Его могут купить американские компании

Робопес поступил в продажу, сообщила компания-производитель Boston Dynamics. Бывшую военную разработку теперь можно купить за 74,5 тысячи долларов.

Правда приобрести робота смогут не все желающие, а только американские компании. Для остальных робот «Спот» останется доступен только для краткосрочной аренды.

Ранее робота уже сдавали в аренду более 150 американским и международным компаниям и исследовательским центрам. Роботы использовались на ядерных объектах, на заводах, на строительных площадках и в лабораториях. Кроме того, робопсы участвовали в творческих постановках.

«В Boston Dynamics мы потратили десятилетия на создание и усовершенствование роботов с развитой мобильностью, ловкостью и интеллектом, потому что мы верим, что гибкие роботы могут решить широкий спектр реальных проблем», — сказал основатель Boston Dynamics Марк Райберт в пресс-релизе компании.