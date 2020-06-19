У Белгазпромбанка изъяли крупнейшую в стране коллекцию картин. Одна из них стала символом протеста

В белорусских соцсетях растет популярность хештега #evalution. Под ним пользователи публикуют картину «Ева» художника Хаима Сутина и пишут о своем желании перемен в Белоруссии.

Дело в том, что «Еву», как и еще 150 полотен на общую сумму 20 млн долларов, изъяли в ходе расследования по делу Белгазпромбанка, которым до недавнего времени управлял Виктор Бабарико, основной оппозиционный кандидат на предстоящих в Белоруссии президентских выборах.

Топ-менеджеров кредитной организации обвиняют в особо крупном хищении, уже около 20 человек задержаны. Белорусские спецслужбы утверждают, что полотна, изъятые в ходе дела, планировалось вывести за рубеж и продать по заниженной стоимости. Среди них работы выдающихся художников модернизма Марка Шагала, Хаима Сутина и Льва Бакста. Всего у банка изъяли 4 млн долларов и ценные бумаги на еще 500 тыс. долларов.

Коллекция картин Белгазпромбанка была крупнейшей частной коллекцией в стране, и доступ к ней был открыт всем желающим. Сейчас полотна, «приобщенные к делу», по-прежнему находятся в галерее «Арт-Беларусь», но зрители к ним пока не могут попасть.

Сам Бабарико называет происходящее рейдерским захватом банка, который должен помешать ему баллотироваться на пост президента. Его позицию разделяют многочисленные сторонники и оппозиционно настроенные беларусы, которые постят «Еву» Хаима Сутина в знак солидарности.