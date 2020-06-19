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У Белгазпромбанка изъяли крупнейшую в стране коллекцию картин. Одна из них стала символом протеста

Семён Гудошников
Сегодня в 15:33

В белорусских соцсетях растет популярность хештега #evalution. Под ним пользователи публикуют картину «Ева» художника Хаима Сутина и пишут о своем желании перемен в Белоруссии.

Дело в том, что «Еву», как и еще 150 полотен на общую сумму 20 млн долларов, изъяли в ходе расследования по делу Белгазпромбанка, которым до недавнего времени управлял Виктор Бабарико, основной оппозиционный кандидат на предстоящих в Белоруссии президентских выборах.

Топ-менеджеров кредитной организации обвиняют в особо крупном хищении, уже около 20 человек задержаны. Белорусские спецслужбы утверждают, что полотна, изъятые в ходе дела, планировалось вывести за рубеж и продать по заниженной стоимости. Среди них работы выдающихся художников модернизма Марка Шагала, Хаима Сутина и Льва Бакста. Всего у банка изъяли 4 млн долларов и ценные бумаги на еще 500 тыс. долларов.

Коллекция картин Белгазпромбанка была крупнейшей частной коллекцией в стране, и доступ к ней был открыт всем желающим. Сейчас полотна, «приобщенные к делу», по-прежнему находятся в галерее «Арт-Беларусь», но зрители к ним пока не могут попасть.

Сам Бабарико называет происходящее рейдерским захватом банка, который должен помешать ему баллотироваться на пост президента. Его позицию разделяют многочисленные сторонники и оппозиционно настроенные беларусы, которые постят «Еву» Хаима Сутина в знак солидарности.

«Художника обидеть может каждый, но чтобы обидеть картину, нужно постараться»
«В этот год перемен я особенно верю!»
«В Минске за знакомство с Виктором Бабарико посадили картины. Я думал, что буду возмущен и бесконечно зол, но сила искусства именно в том, что оно способно гармонизировать внутренний мир человека!»

Накануне Бабарико был задержан. В комитете госконтроля Белоруссии его назвали «руководителем противоправной деятельности», не уточнив, о какой деятельности идет речь. Вечером того же дня в центре Минска прошла акция в поддержку соперников Лукашенко на президентских выборах. Люди выстроились в цепь солидарности длиной несколько километров.

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