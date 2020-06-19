В центре Минска выстроилась цепь солидарности в поддержку соперников Лукашенко на выборах

В центре Минска прошла акция в поддержку соперников Лукашенко на президентских выборах. Минчане выстроились в цепь солидарности длиной в несколько километров, пишет Tyt.by.

Цепь протянулась от Белгосфилармонии до площади Независимости. В акции приняли участие политики Юрась Губаревич, Николай Козлов и Ольга Ковалькова — все они претенденты на участие в президентской гонке.