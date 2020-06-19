В центре Минска выстроилась цепь солидарности в поддержку соперников Лукашенко на выборах

В центре Минска прошла акция в поддержку соперников Лукашенко на президентских выборах. Минчане выстроились в цепь солидарности длиной в несколько километров, пишет Tyt.by.
Цепь протянулась от Белгосфилармонии до площади Независимости. В акции приняли участие политики Юрась Губаревич, Николай Козлов и Ольга Ковалькова — все они претенденты на участие в президентской гонке.
«Оставаться диванным воином и комментатором на YouTube мало, настало время показать, что нас действительно 97%, тех, кто хочет перемен в стране, свободных выборов и лучшего будущего для нашей Беларуси», — говорили участники.
Проезжающие мимо водители сигналили собравшимся в знак солидарности. Оппозиционный митинг продолжался более пяти часов, несмотря на дождь с градом. По данным белорусского правозащитного центра «Весна», в акции приняли участие больше двух тысяч человек.
Ранее Виктора Бабарико — бывшего руководителя «Белгазпромбанка» и потенциального противника Александра Лукашенко на выборах президента, — а также его сына Эдуарда доставили в Комитет госконтроля Белоруссии. Бабарико был задержан за то, что якобы был «непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности». О какой деятельности идет речь, не уточнялось.