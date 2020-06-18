перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сети появился первый трейлер сериала «Проклятая» 19:07
Граймс объединилась с TikTok-звездой Ashnikko в новом клипе «Cry» 19:00
Unsplash / Alexander Popov Павел Пепперштейн, Скотт Маккуайр и другие обсудят жизнь после пандемии на конференции «Город после»
Павел Пепперштейн, Скотт Маккуайр и другие обсудят жизнь после пандемии на конференции «Город после» 18:37
«Мертвые души» и «Алые паруса»: MyBook и Demeter представили коллекцию ароматов по мотивам классики 18:31
Умерла британская певица Вера Линн. Ее называли символом надежды во время Второй мировой 18:19
«РКН просто сам договорился с прокуратурой»: 10 комментариев о разблокировке Telegram 17:58
В Финском заливе у границы Петербурга появились дельфины. Последний раз такое было в 1935 году 17:47
IKEA займется производством электроэнергии в Австралии 17:44
Funk Turkey/YouTube Ютьюбер создал фейк-песню Nirvana при помощи ИИ
Ютьюбер создал фейк-песню Nirvana при помощи ИИ 17:31
Посмотрите новый клип Maruv «I Want You» 17:20
Farfetch запустил функцию для более ответственного подхода к шопингу 17:12
«Ночлежка» запустит в Москве проект «Ночной автобус» 17:03
Benjamin Dada /unsplash Пользователи 32 млн раз скачали шпионские программы из‑за уязвимости в Google Chrome
Пользователи 32 млн раз скачали шпионские программы из‑за уязвимости в Google Chrome 16:20
В Москве неизвестный забаррикадировался в квартире с женщиной и двумя детьми и открыл стрельбу 16:10
Испанский оперный театр откроется после карантина. Концертом для растений! 16:09
Павел Дуров призвал не устанавливать приложения из App Store и Google Play 15:50
Создатель «Рика и Морти» создаст комедийный сериал для Fox Entertainment Group 15:36
Игры с огнем в анимационном клипе «I Wanna Lose» от L.A. Witch 15:35
Ego Ella May/YouTube «Give a Little»: посмотрите новый клип британской соул-певицы Эго Эллы Мэй
«Give a Little»: посмотрите новый клип британской соул-певицы Эго Эллы Мэй 15:18
Роскомнадзор разблокировал Telegram 15:09
Отключить рекламу

«РКН просто сам договорился с прокуратурой»: 10 комментариев о разблокировке Telegram

Николай Удинцев
Сегодня в 17:58

18 июня Роскомнадзор объявил о том, что начнет снимать ограничения по блокировке мессенджера Telegram в России. Это решение, согласно заявлению ведомства, было согласовано с Генеральной прокуратурой. «Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — сказано в его сообщении.

Блокировать мессенджер начали в апреле 2018 года, поскольку компания отказалась передать российским властям ключи шифрования — спецслужбы хотели с их помощью отслеживать террористов. В начале этого июня в Госдуму внесли законопроект о разблокировке мессенджера. Глава Telegram Павел Дуров заявил, что приветствует это решение.

«Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора», — заявил после начала разблокировки пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В социальных сетях к такому шагу отнеслись по-разному: кто‑то не понял, почему это произошло, кто‑то усомнился в приватности мессенджера, кто‑то отметил, что Telegram все это время работал почти без проблем. Собрали 10 самых интересных комментариев.

Павел Чиков

Глава правозащитной организации «Агора»

«Решение разблокировать Telegram, по нашему пониманию, не должно привести к потере статуса жертвы в ЕСПЧ и снятию дела [о незаконной блокировке] с рассмотрения. Отказ от блокировки популярного интернет-сервиса — хороший шаг, свидетельствующий о здравомыслии властей. Однако то, в каком виде он сделан — отсутствие признания нарушений, отказ от выплаты компенсации и неустранение системных проблем законодательства и практики его применения, — снижает его ценность и само по себе не свидетельствует о повороте интернет-регулирования в России в сторону защиты приватности.

Подчеркну, это позиция юристов, не компании и не Павла Дурова. Он недавно сообщил, что «были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. Наш опыт работы в десятках стран на протяжении последних шести лет показывает: борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга». Из этого следует, что безопасность мессенджера сохраняется».

(Источник)

Никита Могутин

Главный редактор издания Baza

«Я, конечно, очень рад, что эти тяжелые годы блокировки Telegram, полные лишений, закончились, и мы наконец-то заживем. Но не дает мне покоя старая поговорка: «Если ты не работаешь на ЦРУ, ты работаешь на КГБ».

И вот с ЦРУ Павел, кажется, разбежался».

(Источник)

Роман Могучий

Журналист

«То есть Минсвязь в лице Роскомнадзора и Генпрокуратура посовещались и решили не исполнять решение Таганского суда Москвы? А как это технически возможно? А какие еще решения можно не выполнять после совещаний?»

(Источник)

Леонид Волков

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального

«Этого надо было ожидать. Блокировка Telegram оказалась им просто не по зубам — это было ясно с самого начала. А теперь понятно, что ни один крупный сервис они вообще никогда не смогут заблокировать, потому что Telegram показал, как можно эффективно сопротивляться. Ну а Роскомнадзор в очередной раз расписался в своей полной бесполезности и ненужности».

(Источник)

Владислав Здольников

IT-специалист, ведущий канала «IT и СОРМ»

«А веб-версию web.telegram.org не разблокируют, потому что она заблокирована по требованию ФНС за букмекерскую контору «Фонбет». Причем решением от 16.11.2017, то есть раньше, чем решение суда о блокировке Telegram. Просто до блокировки Telegram блокировка веб-версии не применялась. Запись в реестре выглядит так».

(Источник)

Игорь Банников

Глава «Афиши Видео»

«По сути, этот шаг стал ответом на призыв Павла Дурова снять блокировку, т. к. это позволило бы «30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис». В начале месяца он говорил, что в Telegram усовершенствовали «методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды», не нарушая тайны переписки пользователей. Вот за эту руку помощи чиновники, почесав затылок, в итоге и ухватились».

(Источник)

Михаил Климарев

IT-специалист, директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета»

«При этом только вчера депутаты внесли какой‑то крайне странный закон, по которому Telegram вроде нужно разблокировать, но не для всех, а только для госорганов, и не всегда, а только при чрезвычайных ситуациях. Видимо, РКН просто не смог смотреть на эти попытки и сам договорился с прокуратурой».

(Источник)

Айдар Губайдулин

Программист, фигурант «московского дела»

«Не обсуждайте в Telegram ничего приватного и секретного, что может вам навредить. Telegram сливает все переписки по запросам судов».

(Источник)

Филипп Кулин

Ведущий канала о блокировках «Эшер II»

«Я не очень понимаю, как это согласуется с правом. Однако некий разум в решении есть. Изображать блокировки дальше было глупо. Роскомнадзор объясняет это желанием взаимодействовать с мессенджером на тему предотвращения и расследований реальных преступлений. С большой долей вероятности взаимные реверансы уже имели место, и это просто объявление о них».

(Источник)

Сталингулаг

Блогер

«Роскомнадзор разблокирует Telegram»

А мессенджер как работал, так и работает».

(Источник)

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
вестерн
Омерзительная восьмерка
Восьмой фильм Квентина Тарантино — жестокая историческая пьеса с политическим конфликтом и кровью, разыгранная в сарае
рок
«Космонавт Online»: «Торба-на-Круче» (онлайн-трансляция)
Сентиментальный рок о любви и погодных явлениях
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
видео
Doker Week (онлайн-трансляция)
Фестиваль документалок в онлайне
классика
The Concertgebouworkest. Семен Бычков (онлайн-трансляция)
Главный нидерландский оркестр с лайв-меланхолией Чайковского
рок
The Hatters (онлайн-трансляция)
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами

Другие материалы по темам

Теги
Telegram
Роскомнадзор
Генпрокуратура РФ
ЦРУ
Госдума
ЕСПЧ
Федеральная налоговая служба
Фонбет
Люди
Павел Дуров
Дмитрий Песков
Алексей Навальный
Павел Чиков
Леонид Волков
Владислав Здольников
Филипп Кулин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить