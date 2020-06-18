«РКН просто сам договорился с прокуратурой»: 10 комментариев о разблокировке Telegram

18 июня Роскомнадзор объявил о том, что начнет снимать ограничения по блокировке мессенджера Telegram в России. Это решение, согласно заявлению ведомства, было согласовано с Генеральной прокуратурой. «Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — сказано в его сообщении. Блокировать мессенджер начали в апреле 2018 года, поскольку компания отказалась передать российским властям ключи шифрования — спецслужбы хотели с их помощью отслеживать террористов. В начале этого июня в Госдуму внесли законопроект о разблокировке мессенджера. Глава Telegram Павел Дуров заявил, что приветствует это решение. «Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора», — заявил после начала разблокировки пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В социальных сетях к такому шагу отнеслись по-разному: кто‑то не понял, почему это произошло, кто‑то усомнился в приватности мессенджера, кто‑то отметил, что Telegram все это время работал почти без проблем. Собрали 10 самых интересных комментариев.

Павел Чиков Глава правозащитной организации «Агора» «Решение разблокировать Telegram, по нашему пониманию, не должно привести к потере статуса жертвы в ЕСПЧ и снятию дела [о незаконной блокировке] с рассмотрения. Отказ от блокировки популярного интернет-сервиса — хороший шаг, свидетельствующий о здравомыслии властей. Однако то, в каком виде он сделан — отсутствие признания нарушений, отказ от выплаты компенсации и неустранение системных проблем законодательства и практики его применения, — снижает его ценность и само по себе не свидетельствует о повороте интернет-регулирования в России в сторону защиты приватности. Подчеркну, это позиция юристов, не компании и не Павла Дурова. Он недавно сообщил, что «были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. Наш опыт работы в десятках стран на протяжении последних шести лет показывает: борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга». Из этого следует, что безопасность мессенджера сохраняется». (Источник)

Никита Могутин Главный редактор издания Baza «Я, конечно, очень рад, что эти тяжелые годы блокировки Telegram, полные лишений, закончились, и мы наконец-то заживем. Но не дает мне покоя старая поговорка: «Если ты не работаешь на ЦРУ, ты работаешь на КГБ». И вот с ЦРУ Павел, кажется, разбежался». (Источник)

Роман Могучий Журналист «То есть Минсвязь в лице Роскомнадзора и Генпрокуратура посовещались и решили не исполнять решение Таганского суда Москвы? А как это технически возможно? А какие еще решения можно не выполнять после совещаний?» (Источник)

Леонид Волков Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального «Этого надо было ожидать. Блокировка Telegram оказалась им просто не по зубам — это было ясно с самого начала. А теперь понятно, что ни один крупный сервис они вообще никогда не смогут заблокировать, потому что Telegram показал, как можно эффективно сопротивляться. Ну а Роскомнадзор в очередной раз расписался в своей полной бесполезности и ненужности». (Источник)

Владислав Здольников IT-специалист, ведущий канала «IT и СОРМ» «А веб-версию web.telegram.org не разблокируют, потому что она заблокирована по требованию ФНС за букмекерскую контору «Фонбет». Причем решением от 16.11.2017, то есть раньше, чем решение суда о блокировке Telegram. Просто до блокировки Telegram блокировка веб-версии не применялась. Запись в реестре выглядит так». (Источник)

Игорь Банников Глава «Афиши Видео» «По сути, этот шаг стал ответом на призыв Павла Дурова снять блокировку, т. к. это позволило бы «30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис». В начале месяца он говорил, что в Telegram усовершенствовали «методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды», не нарушая тайны переписки пользователей. Вот за эту руку помощи чиновники, почесав затылок, в итоге и ухватились». (Источник)

Михаил Климарев IT-специалист, директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» «При этом только вчера депутаты внесли какой‑то крайне странный закон, по которому Telegram вроде нужно разблокировать, но не для всех, а только для госорганов, и не всегда, а только при чрезвычайных ситуациях. Видимо, РКН просто не смог смотреть на эти попытки и сам договорился с прокуратурой». (Источник)

Айдар Губайдулин Программист, фигурант «московского дела» «Не обсуждайте в Telegram ничего приватного и секретного, что может вам навредить. Telegram сливает все переписки по запросам судов». (Источник)

Филипп Кулин Ведущий канала о блокировках «Эшер II» «Я не очень понимаю, как это согласуется с правом. Однако некий разум в решении есть. Изображать блокировки дальше было глупо. Роскомнадзор объясняет это желанием взаимодействовать с мессенджером на тему предотвращения и расследований реальных преступлений. С большой долей вероятности взаимные реверансы уже имели место, и это просто объявление о них». (Источник)

Сталингулаг Блогер «Роскомнадзор разблокирует Telegram» А мессенджер как работал, так и работает». (Источник)