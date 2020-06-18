Московская мэрия не согласовала митинг против поправок к Конституции

Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» и КПРФ в проведении 27 июня митинга против поправок к Конституции. Решение объяснили неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, пишет «Интерфакс».

Заявители собираются обжаловать полученный отказ в суде. Они считают, что он противоречит официальной позиции о нормализации эпидемиологической обстановки в Москве.

КПРФ и «Левый фронт» подали заявку на проведение акции в середине июня. Ее заявленное число участников составляло 3000 человек. Это уже вторая попытка «Левого фронта» провести митинг против поправок, первую заявку движение подавало в конце мая и также получило отказ, аргументированный все теми же коронавирусными ограничениями.

Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, в Москве пройдет несколько массовых мероприятий — парад Победы 24 июня и голосование по поправкам к Конституции, которое растянется на неделю — с 25 июня по 1 июля.