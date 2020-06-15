КПРФ и «Левый фронт» планируют митинг против поправок к Конституции

КПРФ, «Левый фронт» и другие представители левых сил подали заявку на проведение в Москве митинга против поправок к Конституции. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова.

Заявленная дата акции — 27 июня, а число участников — 3000 человек. Место проведения митинга Удальцов не уточнил.

В конце мая «Левый фронт» уже подавал заявку на акцию против поправок, но в правительстве Москвы ее не согласовали, сославшись на коронавирусные ограничения. Тогда митинг хотели провести 7 июня на площади Революции.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Недавно стало известно, что на нем не будут записывать паспортные данные граждан. Для получения бюллетеня достаточно будет поставить свою подпись в списке участников. А ЦИК запретила СМИ наблюдать за подсчетом результатов голосования.