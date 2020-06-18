В России за сутки выявлено 7790 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве, Московской и Нижегородской областях, Ханты-Мансийском АО, Петербурге, Свердловской, Воронежской, Челябинской, Ростовской областях и Красноярском крае.
Выздоровевших за сутки на этот раз больше, чем заболевших, — 9621 человек. За все время выздоровели более 313 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 182 человека. За все время — 7660 человек. Всего в стране зафиксирован 561 091 заболевший.
Вчера министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью отказаться от карантинных ограничений, введенных из‑за пандемии коронавируса, можно будет только в феврале 2021 года. Именно к этому времени ожидают появление вакцины и лекарств, а также популяционного иммунитета.