Эмма Уотсон вошла в совет директоров компании, владеющей Gucci и Balenciaga

Британская актриса Эмма Уотсон стала одним из новых членов совета директоров компании Kering, владеющей брендами Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Bottega Veneta и Alexander McQueen. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Вместе с Уотсон в совет директоров также вошли руководительница платформы Didi Chuxing Лю Квинг и банкир Тиджан Тиам. В компании надеются, что совокупный опыт и навыки трех новых руководителей позволят повысить качество работы Kering.

«Коллективный разум, который дают разные точки зрения, и богатство опыта имеют решающее значение для будущего нашей организации. Я горд добавить в нашу команду столь выдающиеся таланты», — отметил председатель правления Kering Франсуа-Анри Пино.

Помимо членства в совете директоров Эмма Уотсон также займется в Kering вопросами экологичной моды. Актриса получила место главы комитета по устойчивому развитию компании.

Уотсон давно является сторонницей экологичной моды. В 2018 году она была приглашенным редактором Vogue Australia, ответственным за устойчивое развитие и ответственное потребление. Однако подобных позиций в бизнес-структурах актриса ранее не занимала.

Ранее Эмма Уотсон выступила с критикой серии твитов автора книг о Гарри Поттере Дж.К.Роулинг, в которых та иронизировала над статьей «Создание равноправного мира после коронавируса для тех, у кого есть менструации». Актриса написала несколько постов в поддержку трансженщин и назвала несколько благотворительных организаций, которые им помогают.