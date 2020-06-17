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HBO выпустит киноверсию мюзикла Дэвида Бирна, снятую Спайком Ли

Илья Голубев
Сегодня в 9:27

Концертный фильм Спайка Ли, основанный на бродвейском мюзикле Дэвина Бирна «Американская утопия», выйдет на телеканале HBO уже в этом году, сообщает Rolling Stone.

«Приглашение моего собрата по искусству, мистера Дэвида Бирна, в свой невероятный мир «Американской утопии» — большая честь», — признался Спайк Ли.

Постановку Дэвида Бирна будет снимать команда из 11 операторов — так они смогут запечатлеть все движения ансамбля из 11 человек, который постоянно перемещается по сцене вместе с инструментами.

«Наши пути со Спайком часто пересекались за эти годы. Я его большой поклонник, и теперь у нас появилась возможность поработать вместе. Уже хочется увидеть итог этой работы. Шоу на Бродвее — удивительный вызов (и возможность), постановка была одним удовольствием», — рассказал сам Дэвид Бирн.

В основе «Американской утопии» ― последний на данный момент альбом Бирна «American Utopia» 2018 года, за который музыкант был номинирован на «Грэмми». Сама пластинка вошла в топ-10 чарта Billboard, стартовав с третьей строчки. В мюзикле также звучат несколько песен Talking Heads и один трек певицы Жанель Монэ.

Дэвид Бирн — сооснователь, бывший фронтмен и вокалист легендарной постпанк-группы Talking Heads, которая существовала с 1975 по 1991 год (и иногда собиралась ради отдельных выступлений). Но сольная карьера Бирна еще более яркая: он не только музыкант и композитор (у него, например, «Оскар» за саундтрек к «Последнему императору» Бернардо Бертолуччи), но и фотограф, выдающийся деятель кино и театра. Недавно в тираж впервые вышла русскоязычная версия его книги «Как работает музыка».

Спайк Ли недавно выпустил трехминутный короткометражный фильм о своей любви к Нью-Йорку и военную драму «Da 5 Blood». В этом году он должен был возглавить жюри Каннского кинофестиваля, но его отменили из‑за пандемии коронавируса.

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