В «Ростехе» опровергли информацию о камерах с распознаванием лиц в российских школах

Камеры в российских школах не смогут распознавать лица, и установят их не во все учебные заведения. Об этом TJ заявили в «Ростехе», куда входит Национальный центр информатизации.

По словам представителей центра, камеры в рамках пилота установили только в 1,6 тыс. школ, однако системой распознавания лиц она не оснащены.

«Условия поставки не предусматривали внедрения технологии распознавания лиц. Какие‑либо контракты на поставку видеооборудования в 43 тысячи школ компания не заключала», — отметили в пресс-службе «Ростеха».

Накануне «Ведомости» написали, что все российские школы планируют оснастить камерами с системой распознавания лиц. Издание ссылалось на данные с сайта Госзакупок. По информации газеты, заказчиком выступают региональные департаменты образования, а подрядчиком — Национальный центр информатизации.