Российские школы оснастят камерами с технологией распознавания лиц

Все российские школы — их около 43 тыс. — планируют оснастить камерами с системой распознавания лиц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные с сайта госзакупок.

Общая сумма контракта — более 2 млн рублей. Заказчиком выступают региональные департаменты образования, а подрядчиком — Национальный центр информатизации. Стороны подтвердили «Ведомостям» факт сотрудничества.

По задумке, камеры помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, а также выявить посторонних в помещениях. Потенциально систему можно использовать для учета рабочего времени сотрудников, оповещения родителей о приходе и уходе учащихся, а также интегрировать ее с цифровым дневником.

На первом этапе их уже поставили в 1608 общеобразовательных учреждений в 12 регионах, в будущем систему собираются развернуть во всех школах страны. Камеры для контракта разработала компания «Элвис-неотек», которая входит в портфель «Роснано». В рамках пилота она поставила более 28 тыс. камер по цене около 10 тыс. рублей за штуку.

Устройства подключены к системе видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell и к модулю распознавания лиц от компании NtechLab, тоже входящей в структуру «Ростеха». Решение NtechLab позволяет в режиме реального времени определять лица в видеопотоке и сверять их с базой.

Камеры с технологией распознавания лиц от NtechLab используются в городской системе видеонаблюдения Москвы. С их помощью ищут нарушителей, в том числе москвичей, не соблюдающих режим самоизоляции.