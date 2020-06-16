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Посмотрите трейлер продолжения сериала «Политик» Райана Мерфи

Анастасия Цой
Сегодня в 15:01

Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Политик» Райана Мерфи. Продолжение появится на стриминговом сервисе в пятницу, 19 июня.

В конце первого сезона главный герой — молодой человек Пейтон Хобарт, который мечтает стать президентом Америки, — решил баллотироваться на пост сенатора от штата Нью-Йорк. Во втором сезоне нам покажут его предвыборную кампанию и противостояние с опытной кандидаткой.

К своим ролям вернулись Бен Платт, Гвинет Пэлтроу, Зои Дойч, Бетт Мидлер и Дэвид Коренсвет, который сыграл главную роль в другом недавнем сериале Мерфи — «Голливуд». Рецензию «Афиши Daily» на «Голливуд» можно прочитать здесь.

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