Судья из Татарстана рассмотрел 111 дел о нарушении самоизоляции за полчаса. Это 16 секунд на дело!

Российские суды рассматривают дела о нарушении самоизоляции в конвейерном режиме, об этом пишет «Холод». Журналисты Михаил Зеленский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина проанализировали судебные решения и выяснили, что у самого быстрого судьи на рассмотрение одного дела уходило всего 16 секунд.

Такую рекордную скорость показал зампредседателя Набережночелнинского горсуда Татарстана Ленар Хасимов. На неделе с 25 по 31 мая он лично рассмотрел более 800 дел, а 27 мая установил рекорд — 252 дела в день, причем 111 материалов Хасимов рассмотрел всего за полчаса.

Большинство решений судьи — обвинительные, что соответствует статистике в целом по стране. Российские суды уже успели рассмотреть 256 тысяч протоколов, это две трети от всего числа. В 88% случаев они признавали граждан виновными.

Всего россияне уже должны государству свыше 407 миллионов рублей за нарушение режима самоизоляции. С учетом неопубликованных решений и еще не рассмотренных дел эта сумма, по подсчетам «Холода», может вырасти почти до 637 миллионов.

Самыми лояльными к гражданам показали себя суды Ставропольского края, там в 95% случаев обвиняемые получали только предупреждение, а в остальных случаях — минимальный штраф в 1000 рублей. Предупреждениями также чаще всего ограничивались суды Еврейской автономной области.

Наиболее жесткими проявили себя суды Татарстана, Краснодарского края, Башкортастана, Томской области и Мордовии.

В Москве, регионе с самым высоким уровнем заболевших в стране, режим самоизоляции отменили с 9 июня. Как на эту новость отреагировали пользователи соцсетей, можно прочитать в материале «Афиши Daily».