«Яндекс» запустил сервис групповых видеозвонков «Телемост»

«Яндекс» запустил сервис групповых видеозвонков «Яндекс.Телемост». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Время конференции в сервисе неограниченно, использовать его можно как для личных бесед, так и для удаленной работы. К звонку одновременно могут присоединиться до 35 человек, уточняет vc.ru.

Чтобы воспользоваться «Телемостом», не нужно скачивать отдельное приложение, он работает в «Яндекс.Браузере» и Chrome, а также в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта». Пригласить участников можно по ссылке, которая автоматически копируется в буфер обмена.

Ссылку-приглашение можно открыть в браузере, мобильных и десктопных приложениях «Яндекс.Диска», а также в приложениях «Яндекс.Почты» для Android и iOS.

На фоне всеобщего локдауна и карантина популярность видеозвонков выросла. В результате подобные сервисы встроили в свои программы множество компаний. К примеру, групповые видеозвонки стали доступны в десктопной версии «ВКонтакте», почте Mail.ru, в приложениях Facebook и Messenger. Свой аналог до конца 2020 года обещает запустить и Telegram.