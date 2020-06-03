«ВКонтакте» запускает групповые голосовые и видеозвонки прямо на сайте

В десктопной версии сайта «ВКонтакте» теперь можно устраивать групповые голосовые и видеозвонки. Ранее они были доступны только в мобильном приложении, сообщают представители социальной сети.

Одновременно в групповых звонках могут общаться до восьми человек. Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на значок трубки и выбрать, кого из чата пригласить. Добавлять собеседников можно и прямо во время разговора.