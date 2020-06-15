Стриминговый сервис HBO Max вернет в свой каталог фильм «Унесенные ветром», удаленный на фоне антирасистских протестов в США. Картина получит специальную отметку об историческом контексте произведения, пишет Entertainment Weekly.

Перед просмотром фильма зрителям покажут небольшой ролик-дисклеймер, в котором профессор Чикагского университета кинематографии и ведущая шоу Silent Sunday Nights Жаклин Стюарт объясняет исторический контекст, в котором снимался фильм, и рассказывает, какие проблемы затрагивает картина.

Точная дата возвращения фильма в каталог неизвестна.

Фильм был снят по роману Маргарет Митчелл. Актриса Хэтти МакДэниел, которая играла служанку, стала первой темнокожей актрисой, получившей премию «Оскар». Всего картина выиграла восемь статуэток, в том числе в номинациях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль».

HBO Max удалил фильм из своего каталога 10 июня — за то, что картина 1939 года романтизирует рабство.