На фоне антирасистских протестов в США с HBO Max удалили фильм «Унесенные ветром»

На фоне антирасистских протестов в США с платформы HBO Max удалили фильм «Унесенные ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гейблом. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что фильм 1939 года романтизирует рабство. Картину еще могут вернуть, но к ней добавят пометку о содержании «противоречивых тем».

Фильм был снят по роману Маргарет Митчелл. Актриса Хэтти МакДэниел, которая играла служанку, стала первой темнокожей актрисой, получившей премию «Оскар». Всего картина выиграла восемь статуэток, в том числе в номинациях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль».

Образ Хэтти МакДэниел появился в недавнем сериале Netflix «Голливуд». Прочитать рецензию Станислава Зельвенского на него можно здесь.

Ранее американский телеканал Paramount Network отказался от сериала «Полицейские» («Cops»). Критики шоу заявляли, что то, как в нем изображаются афроамериканцы и система уголовного правосудия, унижает человеческое достоинство.