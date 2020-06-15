В Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram

В Госдуму внесли законопроект о разблокировке мессенджера Telegram на территории России. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента, на него обратила внимание «Медуза».

В пояснительной записке к документу говорится, что, несмотря на блокировку Роскомнадзором, мессенджер по-прежнему доступен для скачивания и использования на территории России.

По словам авторов законопроекта, государственные ведомства активно используют Telegram во время эпидемии COVID-19 «как один из своих основных информационных ресурсов в сети Интернет».

В связи с этим, пишут авторы документа, в закон «О связи» необходимо внести определение «Официальный сервис» — это «сервис, который используют государственные органы и их должностные лица для распространения информации в целях реализации своих полномочий».

В начале июня основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти отказаться от блокировки мессенджера. Предприниматель мотивировал это тем, что за последние годы команда мессенджера усовершенствовала методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды.

Telegram заблокировали в апреле 2018 года под предлогом борьбы с терроризмом после того, как Павел Дуров отказался выдать ФСБ ключи шифрования, которые позволили бы читать переписку пользователей.