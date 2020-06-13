БДТ поставит пьесу «Вишневый сад» в Minecraft

Петербургский Большой драматический театр поставит пьесу Антона Чехова «Вишневый сад» в Minecraft. Как сообщается в социальных сетях БДТ, этой постановкой откроется целая серия minecraft-спектаклей по мотивам школьной программы по литературе.

Геймеры под руководством архитектора Андрея Воронова уже выстроили в Minecraft здание виртуального БДТ. «Зрительный зал в знаменитом синем цвете, греческий зал, парадная лестница. Путешествовать по виртуальному театру оказывается так же увлекательно, как и по знаменитому зданию на Фонтанке», — говорится в посте.

Актеры, которые задействованы в традиционном спектакле, будут в реальном времени играть и озвучивать своих персонажей. Постановкой занимается молодой режиссер Эдгар Закарян.