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БДТ поставит пьесу «Вишневый сад» в Minecraft

Анастасия Цой
Сегодня в 17:15

Петербургский Большой драматический театр поставит пьесу Антона Чехова «Вишневый сад» в Minecraft. Как сообщается в социальных сетях БДТ, этой постановкой откроется целая серия minecraft-спектаклей по мотивам школьной программы по литературе.

Геймеры под руководством архитектора Андрея Воронова уже выстроили в Minecraft здание виртуального БДТ. «Зрительный зал в знаменитом синем цвете, греческий зал, парадная лестница. Путешествовать по виртуальному театру оказывается так же увлекательно, как и по знаменитому зданию на Фонтанке», — говорится в посте.

Актеры, которые задействованы в традиционном спектакле, будут в реальном времени играть и озвучивать своих персонажей. Постановкой занимается молодой режиссер Эдгар Закарян.

© БДТ

Это будет сокращенная версия «Вишневого сада» на 15 минут. Спектакль начнется завтра, 14 июня, в 21.00. Перед началом игроки смогут погулять по minecraft-театру — он откроется в 20.50.

Количество зрителей ограничено — присоединиться смогут 90 человек, но трансляцию можно будет посмотреть на ютьюбе и в группе в «ВКонтакте». Подробная информация для тех, кто захочет принять участие, здесь.

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