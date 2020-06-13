БДТ поставит пьесу «Вишневый сад» в Minecraft

Петербургский Большой драматический театр поставит пьесу Антона Чехова «Вишневый сад» в Minecraft. Как сообщается в социальных сетях БДТ, этой постановкой откроется целая серия minecraft-спектаклей по мотивам школьной программы по литературе.
Геймеры под руководством архитектора Андрея Воронова уже выстроили в Minecraft здание виртуального БДТ. «Зрительный зал в знаменитом синем цвете, греческий зал, парадная лестница. Путешествовать по виртуальному театру оказывается так же увлекательно, как и по знаменитому зданию на Фонтанке», — говорится в посте.
Актеры, которые задействованы в традиционном спектакле, будут в реальном времени играть и озвучивать своих персонажей. Постановкой занимается молодой режиссер Эдгар Закарян.
Это будет сокращенная версия «Вишневого сада» на 15 минут. Спектакль начнется завтра, 14 июня, в 21.00. Перед началом игроки смогут погулять по minecraft-театру — он откроется в 20.50.
Количество зрителей ограничено — присоединиться смогут 90 человек, но трансляцию можно будет посмотреть на ютьюбе и в группе в «ВКонтакте». Подробная информация для тех, кто захочет принять участие, здесь.
Недавно «Мастерская Брусникина» сделала спектакль по пьесе Максима Курочкина «Небо» в игре The Sims 4.