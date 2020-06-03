«Мастерская Брусникина» сделала спектакль в The Sims 4

«Мастерская Брусникина» представила новый проект «Тоска по спектаклю». Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.

«Тоска по спектаклю» — это серия видеоспектаклей, которые рождаются из ностальгии по нормальной жизни, когда можно было репетировать пьесы, показывать их живым зрителям, сидящим бок о бок. Проект создан режиссером Эмилией Кивелевич в игре The Sims 4.

Уже вышел первый спектакль проекта. Он поставлен по пьесе Максима Курочкина «Небо». Посмотреть его можно на ютьюб-канале театра.