В России выявлено 8706 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Выздоровевших за сутки на этот раз меньше, чем заболевших, — 5271 человек. За все время выздоровели более 274 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 114 человек. За все время — 6829 человек. Всего в стране зафиксировано 520 129 заболевших.

Вчера министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ведомство начало разрабатывать «плавающий» режим ограничений: карантин может быть введен для выходных дней, в то время как в будни его не будет.