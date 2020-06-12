Минздрав разрабатывает «плавающий» режим ограничений

Минздрав начал разрабатывать «плавающий» режим ограничений в связи с пандемией коронавируса, об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.

По словам чиновника, режим ограничений может быть введен для выходных дней, в то время как в будни карантина не будет.

«Есть формат, в том числе, плавающего режима ограничений. Могут использоваться разные режимы. Жесткий карантин, плавающие какие‑то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни. Такой вариант тоже существует в этих моделях, и может использоваться», — рассказал Мурашко в интервью программе «Вести» на канале «Россия 1».

9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и пропускную систему. C 16 июня в городе начнется второй этап снятия ограничений. Там также откроются летние веранды кафе, баров и ресторанов, а также заработают библиотеки и музеи.

В Петербурге с 15 июня разрешат работу парикмахерских, прачечных, химчисток, мастерских по ремонту обуви, ключей и других организаций сферы услуг, а в Подмосковье с 12 июня откроются летние веранды в кафе и ресторанах.