Актеры из «Охотников за привидениями» соберутся вместе в Zoom в шоу Джоша Гэда

Актеры оригинального фильма «Охотники за привидениями» 1984 года воссоединятся на ютьюб-стриме Джоша Гэда, об этом сообщает Hypebeast. Вырученные от эфира средства авторы шоу перечислят на борьбу за равноправие и справедливое правосудие.

Этот прямой эфир станет новым эпизодом шоу «Reunited Apart», в котором воссоединяются актерские коллективы. В стриме примут участие Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Энни Потс и Сигурни Уивер. Посмотреть его можно будет 15 июня на ютьюб-канале Гэда.