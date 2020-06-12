В июле в России снова начнут снимать кино

Российские режиссеры и продюсеры рассчитывают вернуться к съемкам в июле, об этом представители киностудий рассказали ТАСС. К съемочному периоду активно готовятся, например, фильмы «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова и «Продукты 24» Михаила Бородина.

Съемки фильма-погони «Оторви и выбрось» должны были начаться в мае, но из‑за эпидемиологической ситуации их пришлось отложить. Сейчас старт работы намечен на начало июля. Также кинокомпания «Метрафильмс» планирует запустить съемочный процесс драмы «Продукты 24» о женщинах, работавших в рабских условиях в одном из магазинов.

«Сильнее всего из‑за пандемии пострадал сериальный проект «Джетлаг». Съемки шестисерийной романтической драмеди (трегия-драма — прим. ТАСС) должны были начаться еще в апреле и проходить в нескольких странах. Поэтому старт съемочного процесса можно ожидать, только когда откроют границы для перелетов», — отметили в компании.

Кроме того, к началу съемок в июле готовится режиссер Алексей Сидоров и киностудия Никиты Михалкова «ТриТэ». Они планируют снять картину «Чемпион мира» о шахматном матче 1978 года, в котором Анатолий Карпов одержал победу над Виктором Корчным. Также к съемкам приступят в студии Hype Film, там будут снимать два проекта, детали которых пока не раскрываются.

«Безусловно, для нас на первом месте стоит здоровье съемочной группы и актеров, поэтому особое внимание уделяется организации необходимых мер защиты на площадке с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Также на сегодняшний день отложены съемки нескольких проектов, в которых, по творческой задумке, неизбежны сцены с актерами массовых сцен», — рассказал основатель киностудии Илья Стюарт.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, заработали киностудии и студии звукозаписи. Кроме того, в Подмосковье также разрешили приступить к съемкам при условии присутствия на площадке не более 50 человек. По словам пресс-службы министерства культуры, Московская областная кинокомиссия получила около 30 запросов на кинопроизводство.