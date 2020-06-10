Петербуржцы заболевают внебольничной пневмонией в 20 раз чаще, чем в прошлые годы

Заболеваемость внебольничной пневмонией в Петербурге за неделю превышает среднемноголетний показатель в 20 раз. Об этом заявила представительница Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия, пишет РБК.

По словам главного санитарного врача города Наталии Башкетовой, за последние три недели в Петербурге регистрируется в среднем 5000 пациентов с пневмонией. «Из расшифрованных почти 100% — это все ковидные. Это колоссальные цифры», — отметила она.

За последние три недели (с 27 мая по 10 июня) в Петербурге, по официальным данным, было зарегистрировано 5003 пациента с COVID-19. С начала эпидемии в городе выявлено 19 466 случаев коронавируса. По этому показателю Петербург на третьем месте среди российских регионов, уступая Москве (199 785 случаев) и Московской области (46 457 случаев).

В Петербурге растет не только заболеваемость пневмонией, но и смертность. В мае в городе было зарегистрировано 6427 смертей — это на треть больше, чем за тот же месяц прошлого года.